Convocatoria abierta al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

El Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain abre la convocatoria del 4° Concurso Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. El plazo de inscripción estará disponible hasta el viernes 28 de agosto a las 12. Hay premios adquisición y la inscripción es online.

El certamen está destinado a artesanas y artesanos mayores de 18 años que acrediten residencia en la provincia de Entre Ríos por un período mínimo de tres años y que se encuentren inscriptos, o hayan iniciado el trámite de inscripción, en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (Reproar).

La convocatoria busca reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas. Las obras podrán ser utilitarias, decorativas o funcionales, siempre que expresen una significativa calidad técnica y estética.

Las postulaciones se realizarán de manera digital mediante el formulario dispuesto por la organización, de acuerdo con las bases y condiciones establecidas en el reglamento oficial.

Formulario de inscripción acá.

Bases y condiciones en este enlace.