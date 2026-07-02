El Contier convoca a una asamblea informativa en Paraná

La representante de la Región 3 del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, Nadia Grandón, llevará a cabo este sábado 4 de julio a partir de las 10:30 una reunión de carácter informativo destinada a la comunidad teatral de los departamentos Paraná, La Paz y Diamante. La actividad se desarrollará La Salita de Perón, espacio ubicado en calle Presidente Perón 648 de la capital entrerriana, con el objetivo de establecer un canal de diálogo que permita escuchar las inquietudes del sector, debatir sobre la realidad de la actividad escénica regional y detallar los alcances de los nuevos planes y programas institucionales que implementará el organismo.

La convocatoria se produce en un contexto de reorganización de las políticas de fomento para las artes escénicas en todo el territorio provincial, siendo la Región 3 uno de los nodos con mayor densidad de salas y elencos independientes.

Desde la organización señalaron que el encuentro busca ser un ámbito de participación horizontal donde los directores, actores, técnicos y gestores de los tres departamentos involucrados puedan volcar sus necesidades y propuestas de trabajo colectivo.

Toda la información recopilada servirá para delinear las futuras acciones del consejo y optimizar los recursos destinados al sector.