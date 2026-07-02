El Teatro 3 de Febrero presentó su cartelera de espectáculos para julio

Se renueva la cartelera del teatro.

El Coliseo Mayor dio a conocer la programación que durante el receso invernal incluirá una variada propuesta de obras infantiles, espectáculos de danza, recitales de rock y cumbia, visitas guiadas y producciones teatrales con artistas locales y nacionales.

Programación completa:

Lunes 20 y 27

A las 9 - Visitas guiadas al teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Jueves 2

A las 20:30 - Pinceladas de rock

Platea y palcos bajos: $10.000 - palcos altos y tertulia: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Música - Duración: Una hora y cuarenta minutos.

Org. Bien Hecho G. C

Viernes 3

A las 21 - Ecos de España

Platea: $15.000 - palcos bajos: $70.000 (4 lugares) - palcos altos: $70.000 (4 lugares) - tertulia: $12.000.

Por boletería del teatro

Género: Danzas españolas y flamenco - Duración: Una hora y media.

Org. Instituto Coreográfico de danzas españolas profesora Laura Devetac

Sabado 4

A las 15 - Guerreras doradas

Entrada general: $30.000

Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar

Género: Infantil - Duración: Setenta minutos.

Org. Sin Producciones

Martes 7

A las 16 - Fei: valga la redundancia: manso desconcierto

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Teatro Clown Música - Duración: Una hora.

Org. Compañía Teastral

Miercoles 8

A las 16 - Fei: la runfla de los macanos

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Rutinas de payasos para las infancias - Duración: Una hora.

Org. Los Macanos Borondongos

A las 20 - Gala artística día de la independencia

Entrada libre y gratuita

Org. Subsecretaría de Cultura

Jueves 9

A las 20:30 - Madre cantora, danza homenaje a Mercedes Sosa

Entrada general: $15.000 (Por boletería del Teatro y por Qr Tickets) - preventa online: $10.000 (hasta agotar las primeras 100.000).

Género: Danza - Duración: Una hora y veinte minutos.

A las 16 - Fei: mequetrefes rodando

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Teatro Infantil - Duración: Una hora.

Org. Colectivo Artístico Saltimbanquis

Viernes 10

A las 16 - Fei: cuentos del fondo del mar

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Comedia Dramática Infantil - Duración: Cincuenta minutos.

Org. Patatas Patas

Sabado 11

A las 16 - Fei: grandes artistas en pequeños actos

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Circo - Duración: Cincuenta minutos.

Org. Acrobática Artes Circenses

Martes 14

A las 16 - Fei: vola, un cuento en el viento

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Infantil - Duración: Cuarenta y cinco minutos.

Org. La Rueda Teatro

Miercoles 15

A las 16 - Fei: los vermichelis, delivery de cuentos

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Infantil - Duración: Cincuenta minutos.

Org. Juvetea

Jueves 16

A las 16 - Fei: Aladdin y la genia de la lámpara

Entrada: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Comedia Musical Infantil - Duración: Una hora.

Org. Gr Producciones

Viernes 17

A las 16 - Fei: imagina rubi

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Comedia Infantil - Duración: Cincuenta minutos.

Org. Elenco Concertado

Sabado 18

A las 16 - Fei: mochylota

Entrada general: $8.000

Por boletería del teatro

Género: Teatro infantil - Duración: Cuarenta y cinco minutos.

Org. El Histrión

Martes 21

A las 20 - Muestra de invierno división x

Platea y palcos: $15.000 - tertulia: $12.000

Venta por taquilla

Género: Danza - Duración: Una hora.

Org. División x Dance Studio

Miercoles 22

A las 20:30 - Gala de danzas, ritmos y pole dance

Entradas: anticipadas: $18.000 - en puerta: $19.000

Género: Danza - Duración: Una hora.

Org. Gimnasio Vértigo

Jueves 23

A las 19 y A las 21 - Muestra de invierno división x

Platea y palcos: $15.000 - tertulia: $12.000

Venta por taquilla

Género: Danza - Duración: Primera función: Una hora. - Segunda función: Una hora y quince minutos.

Org. División x Dance Studio

Viernes 24

A las 19 y A las 21 - Matices de España

Platea: $23.000 - palcos bajos y altos (enteros): $100.000 - tertulia: $20.000.

Por boletería del teatro

Género: Danzas españolas - Duración: Una hora y media.

Org. Instituto de baile de la Sociedad Española de Paraná

Sabado 25

A las 21 - Música para volar: obras cumbres del rock argentino

Platea preferencial (8 primeras filas): $40.000 - platea general y palcos bajos: $35.000 - palcos altos: $30.000 - tertulia: $25.000 - paraíso: $20.000.

Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com

Género: Música - Duración: Dos horas.

Org. Paracima Producciones

Domingo 26

A las 19:30 - Espectáculos de danzas open ballet

Entrada general: $22.000

Venta por taquilla

Género: Danzas - Duración: Dos horas.

Org. Estudio Open Ballet

Martes 28

A las 20 - El limbo de la historia

Entradas generales: $25.000

Por boletería del teatro

Género: Teatro - Duración: Una hora y media.

Org. Racines de la Danse

Miercoles 29

A las 21 - Hernán Piquín: me verás volver

Platea preferencial (8 primeras filas): $50.000 - platea general: $45.000 - palcos bajos: $40.000 - palcos altos: $35.000 - tertulia: $30.000

Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com

Género: Teatro - Duración: Dos horas.

Org. Paracima Producciones

Viernes 31

A las 21 - Maldita felicidad

Platea y palcos: $50.000 - tertulia: $45.000

Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar

Género: Teatro - Duración: Una hora y media.

Org. Sin Producciones