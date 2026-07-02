El Teatro 3 de Febrero presentó su cartelera de espectáculos para julio

Se renueva la cartelera del teatro.
El Coliseo Mayor dio a conocer la programación que durante el receso invernal incluirá una variada propuesta de obras infantiles, espectáculos de danza, recitales de rock y cumbia, visitas guiadas y producciones teatrales con artistas locales y nacionales.
Programación completa:
Lunes 20 y 27
A las 9 - Visitas guiadas al teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Jueves 2
A las 20:30 - Pinceladas de rock
Platea y palcos bajos: $10.000 - palcos altos y tertulia: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Música - Duración: Una hora y cuarenta minutos.
Org. Bien Hecho G. C
Viernes 3
A las 21 - Ecos de España
Platea: $15.000 - palcos bajos: $70.000 (4 lugares) - palcos altos: $70.000 (4 lugares) - tertulia: $12.000.
Por boletería del teatro
Género: Danzas españolas y flamenco - Duración: Una hora y media.
Org. Instituto Coreográfico de danzas españolas profesora Laura Devetac
Sabado 4
A las 15 - Guerreras doradas
Entrada general: $30.000
Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar
Género: Infantil - Duración: Setenta minutos.
Org. Sin Producciones
Martes 7
A las 16 - Fei: valga la redundancia: manso desconcierto
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Teatro Clown Música - Duración: Una hora.
Org. Compañía Teastral
Miercoles 8
A las 16 - Fei: la runfla de los macanos
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Rutinas de payasos para las infancias - Duración: Una hora.
Org. Los Macanos Borondongos
A las 20 - Gala artística día de la independencia
Entrada libre y gratuita
Org. Subsecretaría de Cultura
Jueves 9
A las 20:30 - Madre cantora, danza homenaje a Mercedes Sosa
Entrada general: $15.000 (Por boletería del Teatro y por Qr Tickets) - preventa online: $10.000 (hasta agotar las primeras 100.000).
Género: Danza - Duración: Una hora y veinte minutos.
A las 16 - Fei: mequetrefes rodando
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Teatro Infantil - Duración: Una hora.
Org. Colectivo Artístico Saltimbanquis
Viernes 10
A las 16 - Fei: cuentos del fondo del mar
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Comedia Dramática Infantil - Duración: Cincuenta minutos.
Org. Patatas Patas
Sabado 11
A las 16 - Fei: grandes artistas en pequeños actos
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Circo - Duración: Cincuenta minutos.
Org. Acrobática Artes Circenses
Martes 14
A las 16 - Fei: vola, un cuento en el viento
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Infantil - Duración: Cuarenta y cinco minutos.
Org. La Rueda Teatro
Miercoles 15
A las 16 - Fei: los vermichelis, delivery de cuentos
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Infantil - Duración: Cincuenta minutos.
Org. Juvetea
Jueves 16
A las 16 - Fei: Aladdin y la genia de la lámpara
Entrada: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Comedia Musical Infantil - Duración: Una hora.
Org. Gr Producciones
Viernes 17
A las 16 - Fei: imagina rubi
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Comedia Infantil - Duración: Cincuenta minutos.
Org. Elenco Concertado
Sabado 18
A las 16 - Fei: mochylota
Entrada general: $8.000
Por boletería del teatro
Género: Teatro infantil - Duración: Cuarenta y cinco minutos.
Org. El Histrión
Martes 21
A las 20 - Muestra de invierno división x
Platea y palcos: $15.000 - tertulia: $12.000
Venta por taquilla
Género: Danza - Duración: Una hora.
Org. División x Dance Studio
Miercoles 22
A las 20:30 - Gala de danzas, ritmos y pole dance
Entradas: anticipadas: $18.000 - en puerta: $19.000
Género: Danza - Duración: Una hora.
Org. Gimnasio Vértigo
Jueves 23
A las 19 y A las 21 - Muestra de invierno división x
Platea y palcos: $15.000 - tertulia: $12.000
Venta por taquilla
Género: Danza - Duración: Primera función: Una hora. - Segunda función: Una hora y quince minutos.
Org. División x Dance Studio
Viernes 24
A las 19 y A las 21 - Matices de España
Platea: $23.000 - palcos bajos y altos (enteros): $100.000 - tertulia: $20.000.
Por boletería del teatro
Género: Danzas españolas - Duración: Una hora y media.
Org. Instituto de baile de la Sociedad Española de Paraná
Sabado 25
A las 21 - Música para volar: obras cumbres del rock argentino
Platea preferencial (8 primeras filas): $40.000 - platea general y palcos bajos: $35.000 - palcos altos: $30.000 - tertulia: $25.000 - paraíso: $20.000.
Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com
Género: Música - Duración: Dos horas.
Org. Paracima Producciones
Domingo 26
A las 19:30 - Espectáculos de danzas open ballet
Entrada general: $22.000
Venta por taquilla
Género: Danzas - Duración: Dos horas.
Org. Estudio Open Ballet
Martes 28
A las 20 - El limbo de la historia
Entradas generales: $25.000
Por boletería del teatro
Género: Teatro - Duración: Una hora y media.
Org. Racines de la Danse
Miercoles 29
A las 21 - Hernán Piquín: me verás volver
Platea preferencial (8 primeras filas): $50.000 - platea general: $45.000 - palcos bajos: $40.000 - palcos altos: $35.000 - tertulia: $30.000
Por boletería del teatro o por www.gradatickets.com
Género: Teatro - Duración: Dos horas.
Org. Paracima Producciones
Viernes 31
A las 21 - Maldita felicidad
Platea y palcos: $50.000 - tertulia: $45.000
Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar
Género: Teatro - Duración: Una hora y media.
Org. Sin Producciones