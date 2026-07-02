Elena Roger ofrecerá un concierto en el Teatro 3 de Febrero

La reconocida cantante y actriz Elena Roger, una de las figuras más prestigiosas de la escena musical y teatral argentina, se presentará el próximo 18 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde ofrecerá un concierto que repasará las canciones más significativas de su trayectoria.

El espectáculo propone un recorrido por las obras que marcaron su carrera artística, en una puesta que combina música, interpretación y una cuidada propuesta escénica. Será una oportunidad para disfrutar en vivo de una de las voces más destacadas del país, en un formato íntimo y emotivo.

Con una carrera que trascendió las fronteras de Argentina, Elena Roger se consolidó como una referente del teatro musical internacional. Alcanzó reconocimiento mundial por su interpretación de Eva Perón en el musical Evita, papel que protagonizó en el West End de Londres y posteriormente en España. También encabezó exitosas producciones como Piaf, Mina... che cosa sei?!?, Passion y Ay Carmela!, además de desarrollar una destacada carrera como cantante y participar en cine y televisión.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Konex, ACE, Clarín Espectáculos y una nominación al prestigioso Premio Olivier, consolidándose como una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional.

La presentación en Paraná será una ocasión para reencontrarse con las canciones que acompañaron las distintas etapas de su carrera, interpretadas con la intensidad y la sensibilidad que caracterizan a la artista.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Passline y en boletaría del Teatro, en 25 de Junio 60.