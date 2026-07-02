Habrá una peña cultural con artistas locales en el barrio Anacleto Medina

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, en un trabajo articulado con organizaciones barriales, llevará a cabo este domingo 5 de julio, a partir de las 14, la denominada Peña Celeste y Blanca, un encuentro comunitario y recreativo. La actividad se desarrollará en el Polideportivo San Jorge, un predio ubicado en el barrio Anacleto Medina Sur de la capital provincial, con el objetivo de descentralizar los bienes culturales, promover la participación ciudadana y brindar un espacio de esparcimiento gratuito para las familias de la zona durante el fin de semana.

El evento contará con una grilla artística integrada por agrupaciones que resultaron seleccionadas en el marco de las Convocatorias Culturales 2026, una política pública local que busca dar visibilidad y sustento a los trabajadores de la cultura en los diferentes sectores de la ciudad. Entre los números musicales confirmados para la jornada se encuentran el conjunto de folklore Ecos del Alma, la propuesta de música tropical a cargo de Claudio y los Parranderos, y la banda El Legado, un proyecto que rinde tributo a la formación uruguaya Los Iracundos. A ellos se sumarán otras expresiones artísticas surgidas de los propios talleres del barrio.

La planificación de esta jornada cultural se concretó mediante una labor conjunta entre el Estado municipal y los integrantes de las comisiones vecinales de los barrios Gaucho Rivero y Anacleto Medina Norte, además de diversos merenderos y agrupaciones comunitarias que funcionan diariamente en el territorio.

La entrada será libre y gratuita.