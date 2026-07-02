La obra teatral "Moscateros" se presenta en Santa Fe durante todos los sábados del mes

El colectivo artístico Contratelón Teatro presentará este sábado 4 de julio a las 21 el estreno de "Moscateros", una comedia de carácter paródico y satírico escrita y dirigida por el realizador Federico Kessler. Las funciones se llevarán a cabo de manera sucesiva durante todos los sábados del mes de julio, contemplando las fechas del 11, 18 y 25, en las instalaciones del Teatro Nuevo LOA AGM, espacio ubicado en el segundo piso de la Asociación Gremial Médica de Santa Fe sobre calle 25 de Mayo 1867.

La trama argumental de la obra se encuentra inspirada en el universo literario clásico desarrollado por Alejandro Dumas, situando temporalmente las acciones en la Francia del año 1666. Mientras el monarca Luis XIV ejerce un mandato autoritario rodeado por las comodidades y la opulencia propias de la corte, la mayor parte de la población civil afronta situaciones extremas de hambruna, pobreza y las derivaciones materiales de las campañas militares expansionistas.

Frente a toda esta coyuntura, un grupo de antiguos protectores de la corona integrados por Atos, Portos y Aramis, que se encuentran actualmente retirados y apartados de las hazañas bélicas de su juventud, decide involucrarse activamente en la realidad social para intentar modificar de forma sustancial el rumbo de las determinaciones políticas de su nación.

El equipo creativo responsable de esta producción cuenta con antecedentes recientes en la escena teatral santafesina, habiendo desarrollado previamente espectáculos como "Drácula, Transilvando Bajito" y la realización escénica "Encerrados".

Para esta ocasión, el elenco de actores está conformado por Camilo Céspedes, Hernán Rosa, Julián Bruna, Cristian Buffa, Claudio Paz y el propio Federico Kessler.

Para reservar entradas, comunicarse al 3408 573994.