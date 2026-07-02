Mario Benzecry fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura

Distinguieron a Mario Benzecry por su labor de más de tres décadas en la formación de jóvenes músicos.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, entregó el reconocimiento como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación al director de orquesta Mario Benzecry, en una ceremonia llevada a cabo en el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo F. Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta distinción representa el máximo galardón que el organismo gubernamental otorga a aquellas figuras que han realizado un aporte excepcional y duradero al patrimonio artístico y social del país.

El Estado nacional reconoció la trayectoria y el aporte patrimonial del director de orquesta Mario Benzecry.

La entrega se hizo con el objetivo de reconocer formalmente una trayectoria de excelencia en el ámbito musical, la enseñanza pedagógica y el sostenimiento de proyectos culturales dirigidos a las juventudes de todo el país.

Durante la distinción, las autoridades del área destacaron el rol que el director de orquesta desempeñó a nivel local e internacional, con una labor que estuvo dirigida a la educación y en la apertura de oportunidades profesionales para los estudiantes y los jóvenes talentos que inician su recorrido en la música académica.

Este homenaje por parte del Estado radica en el trabajo que Benzecry sostuvo a lo largo de más de tres décadas en el marco de la creación y consolidación de la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, un proyecto pedagógico y artístico que sirvió como plataforma de desarrollo para centenares de instrumentistas del país.

En coincidencia con este reconocimiento a su trayectoria, Mario Benzecry se presentará este domingo 5 de julio al frente de la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad para brindar un concierto sinfónico. El programa musical seleccionado para la fecha estará compuesto por obras de los compositores Pascual De Rogatis y Camille Saint-Saëns, y contará además con la intervención de la violonchelista Candela Junco, que participará en carácter de solista invitada.