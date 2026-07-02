Roly Serrano trae a Paraná el clásico "Yepeto"

El reconocido actor Roly Serrano encabezará el elenco de "Yepeto", uno de los clásicos más destacados del dramaturgo Roberto "Tito" Cossa, que se presentará el sábado 1 de agosto a las 21, en La Vieja Usina de Paraná, Gregoria Matorras 861. Completan el elenco Demian Bello y Luisina Arito.

La obra propone un intenso drama atravesado por el deseo, el paso del tiempo y las relaciones humanas. La historia comienza cuando un profesor de Literatura recibe la visita del joven novio de una de sus alumnas. Ambos descubren que comparten una profunda admiración —y una atracción— por la misma mujer, situación que da lugar a una serie de conversaciones en las que se enfrentan dos maneras de entender la vida, el conocimiento y el amor.

A medida que avanza la trama, "Yepeto" explora los vínculos entre el saber y la belleza, la juventud y la experiencia, mientras la figura femenina, siempre presente aunque difícil de descifrar, parece convertir a ambos hombres en parte de una creación propia.

Escrita por Roberto Cossa, la obra es considerada un clásico del teatro argentino contemporáneo por la vigencia de los temas que aborda y la profundidad de sus personajes. Con diálogos precisos y una fuerte carga emocional, invita a reflexionar sobre las contradicciones del deseo, el poder de la palabra y las complejidades de los vínculos.

La visita de Roly Serrano tendrá, además, un interés especial para el público entrerriano. El actor mantiene desde hace años una estrecha relación con Paraná y con la provincia, vínculo que se fortaleció recientemente durante el rodaje de Emboscada, película filmada en distintas localidades entrerrianas y protagonizada por él junto a Osvaldo Laport. Su regreso a la capital provincial para encabezar "Yepeto" renueva ese lazo con el público local.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Platea Vip, pudiéndose abonar en 3 y 6 cuotas con tarjetas del Banco de Entre Ríos.