Almacén de los 33 recibe una jornada de juegos, música y teatro

El grupo Rumbo llevará a cabo este sábado 4 de julio un evento solidario denominado Bingo Teatral, el cual incluirá dinámicas de juego tradicionales con espectáculos escénicos en vivo. La actividad se desarrollará a partir de las 17 en Almacén de los 33, espacio ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná. El propósito de esta jornada cultural es recaudar fondos para cubrir los gastos de traslado y logística de los estudiantes del Profesorado de Teatro que planifican participar del Encuentro Entrerriano de Teatro, un evento que tendrá lugar durante el próximo mes de agosto en la localidad de Gualeguay.

La programación del encuentro se encuentra estructurada en dos etapas, con un bloque inicial que comenzará a las 17 y que estará dedicado al desarrollo del bingo, una instancia lúdica donde el público presente podrá participar por diferentes premios, entre los cuales la organización confirmó la entrega de una canasta de alimentos, un juego compuesto por mate, bombilla y yerba mate, y un kit con artículos esenciales de limpieza.

El valor general del acceso para este segmento será de $1.500, una tarifa que incluye un cartón de juego para las estapas competitivas. Además , se encuentra disponible una promoción especial de tres accesos con tres cartones por un total de $3.500.

A partir de las 20, la jornada dará paso a la sección artística y de espectáculos, la cual contemplará presentaciones de teatro, música en vivo y un espacio de micrófono abierto.

En el rubro teatral se presentarán micromonólogos producidos por creadores regionales, con la obra "Enfermo Público", interpretada por el actor Lucilo Ríos bajo la autoría y dirección general de Dimas Santillán, y la pieza titulada "La conciencia de clase del guante de goma", que contará con la actuación de Abril Aguirre y la dirección de Sabrina Lute.

En el plano musical, la velada contará con la intervención de la cantante folclórica y popular Margarita Chaves.

Para reservas, comunicarse al 343 4802828.