El Domo Inmersivo suma una programación especial para las vacaciones de invierno

Durante el receso invernal, el Gobierno de Entre Ríos invita a disfrutar de una experiencia inmersiva única en el Domo del MiradorTEC, en Paraná. Del 6 al 19 de julio, habrá una programación especial con proyecciones 360°, sonido envolvente y contenidos especialmente pensados para compartir en familia.

La propuesta es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, como parte de la agenda de actividades organizadas para las vacaciones de invierno. Durante dos fines de semana, de jueves a domingo, grandes y chicos podrán viajar por el universo, explorar las profundidades del océano, descubrir cómo funciona el cerebro humano, encontrarse cara a cara con dinosaurios y vivir muchas otras aventuras a través de la tecnología inmersiva.

Cada función combina imágenes en 360°, sonido de alta calidad y efectos visuales que convierten el domo en un escenario donde aprender y sorprenderse van de la mano. Además, cada experiencia fue diseñada para despertar la curiosidad, incentivar la participación y ofrecer una propuesta diferente para disfrutar en familia. Como parte de la actividad, quienes asistan también podrán compartir pochoclos durante la función.

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones, junto con la programación completa de funciones, días y horarios, están disponibles en la página web del domo.