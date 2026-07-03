El elenco Los Macanos abre la temporada de vacaciones de invierno en la Sala Abarajala

La compañía de teatro infantil Los Macanos llevará a cabo el lunes 6 de julio a partir de las 16 una función especial de su espectáculo de teatro clown "La runfla de los macanos", destinado al público infantil y familiar. La presentación tendrá lugar en la Sala Abarajala, un espacio cultural independiente ubicado en calle 9 de Julio 523 de Viale, con el objetivo de inaugurar la agenda de actividades recreativas correspondientes al receso invernal de la provincia.

La estructura de la obra se encuentra articulada a través de la combinación de diversas disciplinas artísticas, incorporando secuencias de música ejecutada en vivo, composiciones musicales de formato coreográfico, recursos de humor absurdo e instancias de interacción y juego directo con las familias presentes en la platea.

La trama argumental del espectáculo gira en torno a las peripecias de cinco personajes payasescos pertenecientes al tradicional circo de Serafín que deciden asociarse con Mabel Antorcha, presentada en la ficción como la principal vedette de las realizaciones destinadas a las infancias, con el propósito de transformar la pista en una celebración teatral.

Las entradas tienen un valor de $5.000 para el público infantil, mientras que las entradas generales mantendrán un costo de $10.000. Además, se dispondrá de un abono especial de $8.000 para colaboradores.