El taller de escritura sobre la poética del Indio Solari podrá seguirse por Meet desde cualquier lugar

La poesía del Indio Solari, el eje de un taller de lectura y escritura que comenzará este sábado.

La propuesta gratuita coordinada por la escritora Belén Zavallo comenzará este sábado en la Uader. Además de la modalidad presencial en Paraná, personas de otras ciudades podrán participar de manera virtual en los tres encuentros dedicados a leer, escribir y reflexionar sobre la obra del músico.

Las letras de Carlos "Indio" Solari serán el punto de partida de una nueva propuesta cultural impulsada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Bajo el título La poética del Indio. Tres pogos para leer y escribir, el taller invita a leer, escribir y reflexionar sobre la obra del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, poniendo el foco en la dimensión literaria de sus canciones.

La actividad será coordinada por la profesora y escritora Belén Zavallo y se desarrollará los sábados 4, 11 y 25 de julio, de 15 a 16.30, en el Auditorio Amanda Mayor del Rectorado de la Uader (Avenida Ramírez 1143, Paraná). La participación es gratuita, abierta a toda la comunidad y forma parte de la agenda del Programa Cultura Itinerante que impulsa la universidad a través del Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación.

Además de la modalidad presencial, quienes vivan fuera de Paraná podrán participar de manera virtual a través de Meet, lo que permitirá que personas de toda la provincia y de otros puntos del país se sumen a los encuentros.

El taller también recuperará un aspecto poco difundido de la biografía del músico: su vínculo con Entre Ríos. Zavallo recordó que Solari nació en Paraná y pasó parte de su infancia en la ciudad, donde su padre trabajaba en el Correo. Esa relación con la capital entrerriana, indicó, reaparece en distintas referencias de su obra.

La propuesta nació a partir del impacto que le produjo a Zavallo la muerte del músico. "Sentí la necesidad de transformar ese duelo en otra cosa", contó la coordinadora durante una entrevista con el programa A Quien Corresponda, de Radio Plaza (94.7). Acostumbrada a coordinar talleres de escritura, encontró en la poesía una manera de elaborar esa experiencia y, al mismo tiempo, abrir un espacio de encuentro para quienes también encontraron en las canciones del Indio una forma de pensar y de habitar el mundo.

"Me pasó algo parecido a lo que vimos cuando murió Maradona: cómo determinadas figuras generan una conmoción colectiva. En este caso me sentí profundamente afectada y empecé a pensar qué podía hacerse con eso desde la universidad y desde la escritura", explicó.

Para la docente, las letras de Solari trascienden el formato canción y pueden leerse como una obra poética. "La poesía no pertenece únicamente a la literatura. Nos atraviesa desde distintos discursos y la música nació junto con ella. Las letras del Indio están construidas con recursos propios de la poesía, pero además tienen la capacidad de llegar a un público inmensamente diverso", afirmó.

Esa capacidad de interpelación, sostuvo, explica por qué muchas personas encontraron en sus canciones una compañía en momentos difíciles. "Escuchamos testimonios de gente que cuenta que determinadas letras la ayudaron a rehacer su vida. Hay una reivindicación permanente del pulso de la vida, atravesada por el humor, la ironía y una mirada muy profunda sobre la condición humana", señaló.

"Al principio imaginé hacer el taller en una sede del centro para dialogar con esa geografía, con esos lugares donde transcurrió parte de su historia. Después lo trasladamos al Rectorado porque necesitábamos un espacio más amplio", comentó.

El recorrido estará organizado en tres ejes temáticos. El primero abordará la contracultura y el contexto en el que se inscribe la figura del Indio; el segundo analizará las dimensiones políticas y sociales presentes en sus letras; y el tercero estará dedicado al amor y a la representación de las mujeres en su obra.

"Las mujeres del Indio son mujeres deseantes, corridas del lugar de objeto. Son sujetos de placer y de vida. También eso merece ser leído y discutido", destacó la escritora.

Además del contenido, Zavallo valoró que la propuesta tenga lugar en una universidad pública y con acceso libre. "Me parece importante que la universidad pueda alojar una actividad como esta, sobre un artista que siempre estuvo por fuera de los cánones, pero que forma parte del acervo cultural de muchísimas personas", expresó.

La inscripción permanecerá abierta hasta este viernes mediante un formulario online. Según adelantó Zavallo, el interés por la propuesta superó las expectativas iniciales y quienes residan fuera de Paraná podrán seguir los tres encuentros de manera virtual a través de Meet.