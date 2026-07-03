General Ramírez recibe este sábado el campeonato escolar de ajedrez

La Federación Entrerriana de Ajedrez, de manera conjunta con los coordinadores del Taller de Ajedrez de Diamante y las autoridades de la Municipalidad de General Ramírez, llevará a cabo este sábado 4 de julio una nueva edición del Torneo Promocional y Escolar de Ajedrez 2026. La competencia de partidas simultáneas y por sistema suizo tendrá lugar en la localidad de Ramírez y utilizará las instalaciones dispuestas por el municipio anfitrión para el desarrollo de las rondas competitivas. El certamen funcionará como una instancia selectiva que otorgará los pases habilitantes para participar en los Campeonatos Argentinos de Menores previstos para el año 2027 y en las próximas Olimpíadas Escolares.

El reglamento del campeonato contempla la participación de niños, niñas y jóvenes distribuidos en una estructura de categorías por edades que se iniciará en el segmento Sub-8 y se extenderá de forma escalonada hasta la división Sub-20, permitiendo que ajedrecistas de diversas etapas escolares de toda la provincia de Entre Ríos se encuentren en un mismo espacio de competencia.

Los integrantes de las entidades organizadoras remarcaron que este encuentro se consolida anualmente como uno de los eventos de mayor convocatoria en el ámbito del ajedrez educativo regional. Al respecto, explicaron que más allá del aspecto puramente competitivo y el nivel técnico que demuestran los jugadores en la definición de cada partida, la actividad busca fortalecer el pensamiento estratégico, la capacidad de concentración y los vínculos de amistad entre delegaciones que viajan desde diferentes puntos de la geografía provincial, ya que estos son valores que impactan positivamente en el rendimiento escolar diario de los estudiantes.

Los cronogramas de recepción de las delegaciones y el inicio de las primeras rondas de emparejamientos serán coordinados con los árbitros designados por la federación para garantizar la fluidez de las partidas durante la jornada.

Los jóvenes participantes que logren los puntajes requeridos para los primeros puestos de sus respectivas categorías recibirán las distinciones correspondientes al certamen e ingresarán directamente al registro de atletas habilitados para representar a la provincia de Entre Ríos en los torneos nacionales.