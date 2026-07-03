La Asociación Verdiana despide a Sara Roda y destaca su legado en la institución

La Asociación Verdiana expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Sara Roda, una integrante muy querida de la institución, a quien recordó por el compromiso, la dedicación y el compañerismo que marcaron su paso por la entidad.

A través de un mensaje difundido este vierness, la Comisión Directiva destacó la huella que dejó en la historia musical de la asociación y agradeció el tiempo compartido junto a ella.

"Celebramos el tiempo compartido y la valiosa huella que su paso dejó en nuestra historia musical. Nos sentimos afortunados de haber contado con su dedicación y compañerismo, que siempre serán parte fundamental de nuestro espíritu", señalaron desde la institución.

Asimismo, hicieron llegar sus condolencias a familiares y amigos, acompañándolos en este difícil momento y deseándoles fortaleza ante la pérdida.

Los restos de Sara Roda serán velados en la sala de Sasfer, en Urquiza 431, durante la tarde de este sábado y la mañana del domingo.

Desde la Asociación Verdiana despidieron a quien fue parte de la vida institucional con un sentido mensaje de agradecimiento y afecto, resaltando que su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron con ella la actividad artística y cultural.