La Biblioteca Popular Fermín Chávez convoca a profesionales para conformar su grilla de talleres

La Biblioteca Popular Fermín Chávez inició un proceso de convocatoria abierta y pública dirigido a docentes, artistas, profesionales, artesanos y técnicos que deseen dictar talleres durante el presente ciclo 2026. Los interesados que posean una propuesta formativa o recreativa pertinente para las dimensiones y la dinámica de un establecimiento bibliográfico de pequeña escala podrán presentar sus correspondientes carpetas de proyectos institucionales de manera virtual a través de un formulario web. La iniciativa tiene como meta la descentralización de los saberes, el fortalecimiento de las actividades comunitarias de su sede y la ampliación de la oferta educativa, cultural y social destinada a los ciudadanos de todas las franjas etarias en el sector de la capital entrerriana.

El espacio receptor de los proyectos, ubicado físicamente sobre la calle Andrés Pazos 35, se encuentra adaptado para albergar comisiones de trabajo con matrícula reducida, lo cual favorece un proceso de aprendizaje personalizado y un adecuado intercambio de experiencias intergeneracionales.

La convocatoria institucional contempla un espectro diverso de áreas del conocimiento práctico, permitiendo la postulación de ideas vinculadas con la producción artística en sus distintas variables, la animación a la lectura y talleres de literatura, el desarrollo de capacidades técnicas y herramientas en tecnología, la enseñanza de oficios manuales tradicionales o modernos, la pedagogía musical y la promoción del bienestar integral de la salud comunitaria, entre otras temáticas afines.

De acuerdo con las pautas delineadas, las planificaciones presentadas deberán contemplar una viabilidad técnica y operativa acorde con los recursos edilicios y el mobiliario disponible en el salón principal de la sede Fermín Chávez. El equipo técnico de la institución evaluará cada propuesta en función de su impacto comunitario, la sustentabilidad del proyecto a mediano plazo y la pertinencia de las actividades según los grupos de destinatarios previstos, ya sean comisiones enfocadas en las infancias, los adolescentes, el público adulto o personas mayores.

Los postulantes interesados en formar parte de la grilla de actividades deberán completar la inscripción que aparece en este enlace.