La Uader renueva las vacantes para sus talleres artísticos tras el receso invernal

El Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos anunció la apertura de un nuevo período de inscripción para sus talleres culturales gratuitos, orientados a la segunda mitad del ciclo lectivo 2026. Las diferentes actividades pedagógicas y artísticas, que se dictan bajo modalidades presenciales y virtuales en distintas sedes de la capital provincial, reiniciarán sus clases durante la primera semana de agosto, luego de la finalización del receso invernal. Esta convocatoria universitaria busca brindar a toda la comunidad una oportunidad de formación cultural accesible que permita la incorporación de nuevos alumnos en los espacios vacantes y garantice la continuidad de quienes asistieron durante el primer tramo del año.

Dentro de la grilla de propuestas se encuentra el taller de escritura literaria denominado "Esa voz que llevamos dentro", el cual cuenta con la coordinación de la profesora y escritora Belén Zavallo. Esta actividad no exige conocimientos previos y cuenta con dos instancias: una presencial que se desarrolla los lunes de 18 a 19:30 en la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256, y una alternativa virtual pensada para personas que residen fuera de la ciudad capital, la cual se dicta los jueves de 9 a 10:30 a través de la plataforma digital Google Meet. La inscripción se realiza a través de este enlace para la instancia presencial, y este link para la virtual.

En el plano musical, la universidad le da continuidad al taller de música popular "Volviendo canción", un espacio que se inauguró a principios de este año bajo la dirección del músico y docente Valentín Cosso. La propuesta está dirigida a personas mayores de 15 años que posean nociones básicas en canto o en la ejecución de instrumentos de acompañamiento, con la meta de consolidar un ensamble vocal e instrumental. Los encuentros de este grupo se llevan a cabo los martes en el horario de 20 a 21:30, utilizando como espacio de ensayo y aprendizaje la Casa de la Cultura de Entre Ríos, situada en la intersección de las calles 9 de Julio y Carbó. La inscripción se realiza a través de este formulario.

Por otra parte, el área de danzas tradicionales sigue a cargo del profesor Juan Carlos Colombo, quien coordina tres espacios que no requieren inscripción previa ni experiencia obligatoria, por lo que los interesados deben asistir directamente en los días señalados. El taller de tango danza se dicta los lunes a las 20:30 en La Vieja Usina, en calle Gregoria Matorras 825, mientras que el taller de folklore utiliza el mismo edificio los martes a la misma hora. El taller de malambo femenino se desarrolla los miércoles a las 21 en la sala Verónica Kuttel, con la salvedad de que este último grupo posee cupos limitados debido a que las nuevas ingresantes se acoplarán a un ballet que ya se encuentra en funcionamiento.

Finalmente, la propuesta institucional se completa con la Orquesta Escuela de Tango, un espacio formativo coordinado de forma conjunta por los músicos César González, Guillermo Trobbiani, Pablo Arcoba, Yamil Isaac y Sedil Toledo. Las clases de este taller se dictan los miércoles de 19 a 21, también en el edificio de la Biblioteca Popular del Paraná, y la convocatoria está orientada a instrumentistas con un nivel de manejo técnico intermedio que estén interesados en abordar las particularidades del repertorio tanguero clásico y contemporáneo mediante la ejecución de violín, violoncello, contrabajo, piano o bandoneón.

Por consultas, comunicarse al correo cultura@uader.edu.ar