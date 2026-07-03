Litoral Stand Up Comedy estrena espectáculo con entrada a la gorra en la Casa de la Cultura

Litoral Stand Up Comedy, este sábado a las 21, en la Casa de la Cultura.

El colectivo humorístico presentará este sábado un renovado show de monólogos con material inédito. La propuesta reunirá a cinco comediantes en escena y contará con servicio de cantina.

Litoral Stand Up Comedy volverá a presentarse este sábado 4 de julio a las 21 en la Casa de la Cultura de Paraná con un nuevo espectáculo integrado por monólogos originales. La función tendrá una duración aproximada de una hora y 20 minutos y será con modalidad "a la gorra".

El elenco estará integrado por Belisario Ruiz, Mateo Izza, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y Nacho Koornstra, quienes estrenarán material inédito en una propuesta destinada a público joven y adulto.

Además del espectáculo de humor, el encuentro contará con servicio de cantina a cargo de Riera Cervecería.

Las reservas pueden realizarse al teléfono 343 471-1428.