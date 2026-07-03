Remote Languages organiza un encuentro dedicado a las curiosidades y expresiones de Brasil

Una propuesta con cupos limitados invita a disfrutar de la cafetería artesanal y las tradiciones del país vecino.

Remote Languages Lab llevará a cabo este sábado 4 de julio a partir de las 17 un encuentro de intercambio cultural denominado "Café Brasil". La actividad se desarrollará en Casa Madre, situada en calle La Paz 161 de la capital entrerriana, con el objetivo de generar un espacio de inmersión cultural y recreación que permita al público aproximarse al idioma portugués a través de situaciones de la vida real.

La propuesta de la jornada está diseñada de manera abierta para que puedan participar personas sin conocimientos previos del idioma o con niveles básicos de portugués, bajo la premisa de que no se requiere hablar de forma perfecta sino interactuar en un contexto descontracturado.

A lo largo de la tarde, los coordinadores del laboratorio de lenguas guiarán a los presentes a través de diferentes estaciones de conversación que incluirán la enseñanza de expresiones cotidianas útiles para viajeros, la puesta en común de curiosidades históricas y geográficas, y un recorrido por datos relevantes de la cultura brasileña.

La ambientación del evento estará acompañada de manera permanente por una selección de música de diversos géneros tradicionales del país vecino, mientras que el servicio de gastronomía de Casa Madre ofrecerá una carta adaptada con infusiones de café y pastelería artesanal.

Debido a las dimensiones del espacio, el cupo de participantes para el evento se encuentra limitado, por lo que es necesario hacer la reserva al 343 4251108.