Abrió la convocatoria para la 10° Feria del Centro que se realizará en Rosario

Invitan a diseñadores y emprendimientos creativos de la provincia a postularse para la edición aniversario del mayor encuentro de diseño de la Región Centro.

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a diseñadores y emprendimientos creativos de la provincia a postularse para la edición décimo aniversario del mayor encuentro de diseño de la Región Centro. El plazo de inscripción finaliza el viernes 31 de julio.

Este año, el evento que reúne lo mejor del diseño de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, tendrá como sede a la ciudad de Rosario. Se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026 en el emblemático predio de la Estación Fluvial (Los Inmigrantes 410).

Plazos y postulación

Los diseñadores, productores y emprendimientos creativos entrerrianos interesados en formar parte de la delegación provincial podrán postularse de manera virtual desde el 1 hasta el 31 de julio de 2026, inclusive. La convocatoria es abierta y pública. Una vez finalizado el período de inscripción, un comité evaluador analizará las propuestas recibidas, y la publicación oficial de los proyectos seleccionados se realizará el 18 de agosto de 2026.

Un hito de integración regional

La Feria del Centro es una política pública sostenida que busca potenciar el mercado del diseño en todas sus expresiones, promoviendo la identidad de la región y facilitando el intercambio entre creadores, gestores y el público masivo.

Bases y formulario de inscripción al formulario:

BASES Y FORMULARIO

Consultas: industriasculturales@entrerios.gov.ar