Cultura presenta la agenda de actividades para las vacaciones de invierno en Entre Ríos

Se presentó la agenda de actividades para vacaciones de invierno en la provincia.

Con el objetivo de acercar propuestas culturales a toda la comunidad durante el receso escolar, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrollará una agenda especial de vacaciones de invierno que incluirá actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos en diferentes espacios culturales de la provincia.

La programación forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual que promueve una oferta cultural con perspectiva federal y que recorre distintas localidades entrerrianas.

Entre las primeras propuestas se destaca el ciclo Un Domingo de Teatro, que ofrecerá una función destinada a las infancias este domingo 5 de julio con la obra Moch y Lota para una travesía grandota. La actividad será en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Aldea San Juan, departamento Gualeguaychú, organizada junto al CONTIER y la comuna local, con entrada libre y gratuita.

Durante las vacaciones también habrá una intensa programación en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y en La Vieja Usina, ambos espacios de la ciudad de Paraná, donde se presentarán artistas de distintos puntos de la provincia con espectáculos, talleres y actividades para toda la familia.

Los museos provinciales también serán protagonistas con propuestas especialmente pensadas para el receso. Además de sus muestras permanentes y visitas guiadas, ofrecerán talleres, actividades recreativas y eventos especiales para todas las edades.

Participarán el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo Hogar Escuela Eva Perón, el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, el Museo Provincial de Artesanías Carlos Asiain, el Archivo General de Entre Ríos -que presentará una muestra dedicada a la historia de los mundiales de fútbol-, el Molino Forclaz, con visitas guiadas y teatralizadas, el Museo de la Imagen de Concordia y el Museo Casa de Gobierno.

En ese marco, el Museo Casa de Gobierno celebrará su décimo aniversario con un festival que se realizará el miércoles 8 de julio, de 12 a 18, e incluirá música en vivo, propuestas gastronómicas, actividades vinculadas a la historia del edificio y la participación de municipios de distintos puntos de la provincia.

La agenda completa de actividades para las vacaciones de invierno puede consultarse aquí