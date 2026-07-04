La Vieja Usina será sede del primer Festival de Espectáculos para Adultos

El 18 de julio en La Vieja Usina será la primera jornada del FEPA.

La iniciativa reunirá música en vivo, humor, poesía y gastronomía en dos jornadas programadas para julio y agosto. La propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro para el público adulto con artistas de la escena local.

El Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná será escenario de la primera edición del FEPA (Festival de Espectáculos para Adultos), una propuesta que combinará música, humor, poesía y gastronomía en un formato pensado para el disfrute del público adulto.

El ciclo se desarrollará en dos fechas. La primera será el sábado 18 de julio, con apertura de puertas a las 20 y comienzo de las actividades a las 20.30. La programación incluirá una varieté de humor, la presentación de la banda de ska Simon Smog y una propuesta gastronómica a cargo de Chavela.

La segunda jornada tendrá lugar el sábado 27 de agosto, también desde las 20, y contará con un espectáculo de stand up a cargo de Minitah, un nuevo show de Simon Smog y la participación de Cervecería Riera con su oferta gastronómica.

Además de las propuestas principales, el festival reunirá a distintos artistas invitados, entre ellos Carmen Alday, con su propuesta de poesía participativa; Jorge Martínez, quien presentará las rimas de Burako; el trío de humor musical Finola y La Pitonisa, personaje interpretado por María Luz Gómez.

El proyecto es impulsado por María Luz Gómez y Jesica Loreley Galop Gómez, artistas y gestoras culturales vinculadas a la producción de espectáculos en Paraná. Según explicaron las organizadoras, la intención es crear un espacio que reúna distintas expresiones artísticas en un mismo ámbito, favoreciendo el encuentro entre el público y los creadores locales.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.