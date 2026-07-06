Archicofradía recibe una capacitación para bajistas y contrabajistas de la región

El ciclo de formación y difusión musical Asuntos Graves llevará a cabo este miércoles 8 de julio a las 20:30 una clínica técnica y teórica enfocada en las líneas que hablan desde el bajo. La actividad pedagógica se desarrollará de forma presencial en Archicofradía Club de Arte, un espacio cultural ubicado en calle 9 de Julio 116 de la capital entrerriana, con el objetivo de ofrecer herramientas de estudio, rutinas de trabajo y recursos estilísticos y formales vinculados al rol del bajo en el jazz y la música popular rioplatense y latinoamericana.

La capacitación estará a cargo del instrumentista Fernando Silva, un reconocido bajista, contrabajista y violonchelista santafesino nacido en San Jerónimo Norte y con una gran trayectoria en la escena musical de la provincia de Entre Ríos. El docente cuenta con antecedentes profesionales en proyectos artísticos de primer orden, como su participación continua en las agrupaciones del compositor Carlos Aguirre desde el año 1998 y del cantautor Jorge Fandermole desde 2005, además de registrar colaboraciones y registros de grabación junto a figuras internacionales como Egberto Gismonti, Hugo Fattoruso, Luis Salinas y el conjunto Aca Seca Trío.

El programa académico propuesto para la jornada está dirigido a bajistas, contrabajistas, estudiantes de carreras musicales y músicos en general que posean intenciones de profundizar en la base rítmica y armónica de las composiciones litoraleñas y del género jazzístico. Durante el encuentro, Silva expondrá métodos de ejercitación diaria, técnicas de improvisación y el abordaje del instrumento tanto desde su faceta de acompañamiento como en su rol solista.

Para la entrada general, tanto anticipada como en puerta, en un costo de $10.000. La tarifa a abonar será de $6.000 para los alumnos regulares que acrediten pertenecer a la Escuela de Arte en Música, a la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, y a los estudiantes de la institución Santa Fe Jazz Campus.

Los cupos son limitados. Para reservas, comunicarse al 343n4485181.