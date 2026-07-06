El Cineclub Noble continúa su ciclo en vacaciones de invierno con la proyección de "9"

"9", este martes a las 19, en la sala Noble, con entrada libre y gratuita.

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) continuará este martes 7 de julio con su programación especial de vacaciones de invierno. Desde las 19, en la Sala Noble (Matorras 861) de Paraná, se proyectará la película uruguaya "9" (2021), con entrada libre y gratuita.

La actividad forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que impulsa la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con el objetivo de ampliar el acceso a propuestas culturales para públicos de toda la provincia.

Dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, "9" es un drama uruguayo protagonizado por Enzo Vogrincic —reconocido internacionalmente por su papel en La sociedad de la nieve— y Rafael Spregelburd. La película se adentra en el universo del fútbol profesional para mostrar los aspectos menos visibles de la alta competencia, abordando la presión mediática, el aislamiento y el control que ejerce el entorno familiar sobre un futbolista de élite.

La función integra el ciclo "Pasión de multitudes", una propuesta temática que reúne películas vinculadas al fútbol y que acompaña el clima mundialista. A través de esta programación, el Iaaer busca acercar contenidos audiovisuales de calidad y promover el acceso gratuito a bienes culturales, ofreciendo una cartelera destinada a públicos diversos que encuentran en la Sala Noble un espacio de encuentro con el cine.

El ciclo continuará el martes 14 de julio, también a las 19, con la proyección de "El Segundo Juego" (Rumania, 2014), del director Corneliu Porumboiu.