El FEI modifica el horario de la función inaugural de este martes por el partido de la Selección Nacional

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) 2026 dará comienzo este martes 7 de julio con un cambio en el horario de su función inaugural. Debido al partido que disputará la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026, la organización informó que la primera presentación comenzará a las 16.30, en lugar de las 16, como estaba previsto originalmente.

La apertura del tradicional encuentro será con la obra "Valga la redundancia: Manso desconcierto", de la Compañía Teastral, en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. El ajuste busca permitir que el público pueda seguir el encuentro de la Albiceleste y luego asistir al espectáculo.

Con 27 años de trayectoria, el FEI volverá a reunir durante las vacaciones de invierno una variada programación de teatro, circo, música y narración destinada a niños, niñas y sus familias. El festival se desarrollará en dos etapas: del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, con funciones diarias que, a partir del miércoles 8, retomarán su horario habitual de las 16.

La programación de la primera semana continuará el miércoles 8 con "La Runfla de los Macanos", del Grupo Los Macanos Borondongos; el jueves 9 se presentará "Mequetrefes rondando", del Colectivo Artístico Saltimbanquis; el viernes 10 llegará "Cuentos del fondo del mar", de Patatas Patas; y el sábado 11 será el turno de "Grandes artistas en pequeños actos", de la Compañía Acrobática Artes Circenses.

En la segunda semana subirán a escena "Volá, un cuento en el viento" (martes 14), "Los Vermichellis, delivery de cuentos" (miércoles 15), "Aladdín y la genia de la lámpara" (jueves 16), "Imagina Rubí" (viernes 17) y "MOCHyLOTA, para una travesía grandota" (sábado 18), que tendrá a su cargo la función de clausura.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero, exclusivamente en efectivo.