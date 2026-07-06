El Festival de Espectáculos Infantiles comienza este martes con diez propuestas para disfrutar en familia

El tradicional Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) dará inicio este martes 7 de julio a su 27ª edición, con una programación integrada por diez espectáculos de teatro, circo, música y narración destinados a las infancias y sus familias. Las funciones se desarrollarán en el Teatro 3 de Febrero durante las vacaciones de invierno.

El encuentro, que se ha convertido en un clásico de la agenda cultural de Paraná, se llevará a cabo en dos etapas: del martes 7 al sábado 11 y del martes 14 al sábado 18 de julio. Todas las funciones comenzarán a las 16.

La apertura del festival estará a cargo de la Compañía Teastral con la obra "Valga la redundancia: Manso desconcierto", que dará comienzo a una cartelera integrada por elencos de distintas disciplinas artísticas, con propuestas especialmente pensadas para el público infantil.

La programación continuará el miércoles 8 con "La Runfla de los Macanos", del Grupo Los Macanos Borondongos; el jueves 9 se presentará "Mequetrefes rondando", del Colectivo Artístico Saltimbanquis; el viernes 10 será el turno de "Cuentos del fondo del mar", de Patatas Patas; mientras que el sábado 11 cerrará la primera semana "Grandes artistas en pequeños actos", de la Compañía Acrobática Artes Circenses.

La segunda semana comenzará el martes 14 con "Volá, un cuento en el viento", de La Rueda Teatro. El miércoles 15 llegará "Los Vermichellis, delivery de cuentos", del Grupo Juvetea; el jueves 16 se presentará "Aladdín y la genia de la lámpara", de GR Producciones; el viernes 17 subirá a escena "Imagina Rubí", del Elenco Concertado; y el cierre del festival será el sábado 18 con "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", del Grupo El Histrión.

Las entradas tienen un valor general de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. La venta se realiza únicamente en efectivo.

Con 27 años de trayectoria, el FEI se consolidó como una de las propuestas culturales más importantes de las vacaciones de invierno en Paraná, convocando cada año a familias de la ciudad y de distintos puntos de la provincia con una programación que combina teatro, circo, música y narración para las infancias.