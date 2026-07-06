El Museo Casa de Gobierno celebrará sus 10 años con un festival de cultura entrerriana

El Museo Casa de Gobierno conmemorará este miércoles 8 de julio su décimo aniversario con un festival que reunirá expresiones artísticas, tradiciones y propuestas turísticas de distintas localidades de Entre Ríos. La celebración se desarrollará de 12 a 18, en la explanada del museo, ubicada en la intersección de las calles México y Córdoba, en Paraná.

La propuesta convocará a delegaciones de diferentes puntos de la provincia, que compartirán con el público muestras de música, danza, teatro, gastronomía, artesanías y promoción turística, en una jornada pensada para poner en valor la identidad y el patrimonio cultural entrerriano.

Las actividades sobre el escenario comenzarán a las 13, con la presentación de la Banda Municipal de Música de Cerrito. La programación artística continuará con la participación del recitador Blaz Zapata, de Paraná; un ballet de danza de Villa Urquiza; un espectáculo unipersonal de teatro proveniente de Caseros; un dúo musical de La Paz; una propuesta de tango de Rosario del Tala; la cantante Camila Zapata, de Paraná; un ballet de danza de San Benito; el músico Faustino Figueroa, de Victoria; un ballet de danza de Viale; un conjunto musical de Urdinarrain; y el cierre estará a cargo del artista paranaense Juan Tommasi.

Además de los espectáculos, durante toda la jornada habrá stands de producción, promoción y turismo de las localidades de Caseros, Nogoyá y Rosario del Tala, donde los visitantes podrán conocer la oferta cultural y turística de cada destino.

La celebración también contará con un patio de comidas, que complementará la propuesta para quienes se acerquen a disfrutar de esta fiesta dedicada a la cultura entrerriana.

Con esta actividad, el Museo Casa de Gobierno celebrará una década de trabajo como espacio dedicado a preservar y difundir la historia, la identidad y la ciudadanía de Entre Ríos, a través de una propuesta abierta y gratuita para toda la comunidad.