Erarte abrirá sus puertas para una velada de música instrumental

La agrupación instrumental Umbral Trío ofrecerá un concierto este viernes 10 de julio a partir de las 21 en Erarte, espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en calle San Martín 902 de la capital entrerriana. La presentación se enmarca dentro del denominado "Proyecto Merarte" y tiene como propósito brindar una experiencia de escucha acústica cercana para dar a conocer un repertorio de obras originales creadas por el guitarrista del conjunto, las cuales se caracterizan por amalgamar elementos rítmicos de la música tradicional argentina con las estructuras armónicas y de improvisación propias del género del jazz.

El grupo está conformado por los músicos Pilar Ferrando en la ejecución del violonchelo y voces, Sebastián López a cargo de la guitarra y las tareas de composición, y Francisco Martí en batería y percusión.

La instrumentación particular del trío permite cruzar sonoridades provenientes de la tradición clásica, como el timbre del cello, con las texturas contemporáneas de la guitarra eléctrica y la base rítmica de la percusión. Al ensamble se sumará Zoe Calvo, artista local que acompañará las canciones con el aporte de su voz.

Las entradas se encuentran a la venta a través del 343 4808780 o en la plataforma Eventbrite.