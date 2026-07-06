La Biblioteca Caminantes impulsa dos jornadas de actividades culturales al aire libre

La Plaza Alemania será sede este fin de semana de la octava Feria de Lecturas.

El grupo de promoción de la lectura de la Biblioteca Caminantes llevará a cabo este sábado 11 y domingo 12 de julio la octava edición de la Feria de Lecturas, un encuentro cultural que se desarrollará al aire libre. Las actividades se concentrarán en ambas jornadas de 14:30 a 19 en la Plaza Alemania, ubicada en la intersección de las calles Gobernador Antelo y Basavilbaso de la capital entrerriana.

La iniciativa se realiza con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en la ciudadanía, generar espacios de socialización vecinal a través del arte y visibilizar producciones literarias independientes, contando para su despliegue con el financiamiento del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias, (Feicac).

La programación del fin de semana contempla el funcionamiento de un escenario principal donde se centralizarán las propuestas artísticas y las instancias participativas coordinadas por los miembros del colectivo organizador. La grilla de actividades contempla la habilitación de un micrófono abierto destinado a que los autores locales y el público en general puedan realizar lecturas en vivo de textos propios o de terceros.

Asimismo, el cronograma incluirá un sector dedicado a las narraciones y recorridos lectores que abordarán temáticas vinculadas a la literatura disidente y la perspectiva de la discapacidad, sumando además la interpretación en simultáneo de los relatos mediante la Lengua de Señas Argentina.

De manera paralela a las actividades de lectura y las presentaciones de teatro y música en vivo, la plaza albergará diferentes talleres interactivos de artes plásticas y espacios lúdicos diseñados para las infancias y las familias de la zona.

Además, en esta edición se implementará un trabajo conjunto con distintas instituciones museológicas de la capital provincial que trasladarán parte de sus patrimonios e investigaciones históricas al espacio público.

Todas las actividades de ambas jornadas serán de acceso libre y gratuito.