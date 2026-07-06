María Cuevas protagonizará el cuarto encuentro del ciclo musical Arte en Conexión

La cantante de folclore litoraleño María Cuevas se presentará este viernes 10 de julio a partir de las 20 en la ciudad de Paraná para protagonizar la cuarta fecha del ciclo anual Arte en Conexión. El evento artístico se llevará a cabo de manera en el Domo 360 grados del Mirador TEC, un espacio ubicado dentro del predio del Parque Tecnológico y el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana. La actividad busca promover el reconocimiento de la producción cultural de la región mediante la utilización de tecnologías inmersivas de proyección y sonido que complementan la puesta en escena tradicional.

La propuesta conceptual elegida por la intérprete diamantina para esta velada se titula "Un canto al río, a la isla y a los pescadores: las raíces del Litoral hechas voz", un repertorio que recopila composiciones musicales fuertemente influenciadas por su historia familiar en el entorno natural isleño y los oficios de río.

El concierto marcará el cierre de la primera mitad de la programación del ciclo para el año 2026, el cual ya registró ediciones consecutivas durante los meses de abril, mayo y junio, sirviendo de antesala para la apertura de una nueva convocatoria pública dirigida a músicos de toda la provincia que tengan interés en formar parte de la grilla de recitales para el segundo semestre del año.

La presentación musical se desarrollará en una estructura arquitectónica equipada con un sistema de proyección tridimensional, herramientas de mapping interactivo y equipamiento de audio de alta fidelidad, recursos que serán integrados para generar estímulos visuales acordes a las temáticas paisajísticas de las canciones.

La cantante, radicada en Paraná y con una trayectoria profesional continua desde el año 2014 centrada en la renovación técnica del cancionero regional, buscará plasmar en el escenario las vivencias de su infancia en los sectores de islas, traduciendo en música los aromas, recuerdos y realidades humanas propias de las comunidades costeras entrerrianas.

Durante el desarrollo del espectáculo, Cuevas estará acompañada por una banda de músicos de la escena local integrada por Mauro Sauthier en piano, Flavio Valdez y Valentín Cosso en la ejecución de guitarras, Bruno Pessolani a cargo de las líneas de bajo y Mariano Martínez en acordeón. El ensamble instrumental trabajará sobre un repertorio de chamamé, chamarrita, rasguido doble y galopas.

La entrada será libre, con aporte a voluntad.