Mario Pereyra encabeza la grilla de espectáculos en la Fiesta Regional del Fideo

La Comuna de Tezanos Pinto, localidad ubicada en el departamento Paraná, llevará a cabo este domingo 12 de julio a partir de las 11 la primera edición de la Fiesta Regional del Fideo. El encuentro se desarrollará al aire libre y en los galpones recuperados del predio de la Estación de Ferrocarril del pueblo, con el objetivo de reunir a las familias de la zona en una jornada de esparcimiento, reactivar el turismo vecinal e impulsar el desarrollo económico de las instituciones locales, artesanos y emprendedores a través de una propuesta de almuerzo y espectáculos artísticos.

La oferta gastronómica que da origen a la festividad consistirá en un menú centrado en fideos caseros acompañados por opciones de salsa bolognesa o salsa blanca, los cuales serán elaborados por colaboradores locales. Para poder disfrutar de las comidas, la organización recuerda que es necesario concurrir de manera obligatoria con sus respectivos platos o bandejas para servir, y los cubiertos.

La programación del festival contempla una grilla musical que comenzará a sonar en el escenario principal pasado el mediodía, incluyendo la participación del conjunto de música folclórica y regional La Nueva Herencia, la propuesta de Estilo Vargas y el grupo litoraleño Willy y Los Gladiadores del Chamamé. La jornada bailable tendrá su espectáculo de cierre con la presentación del cantante santafesino de música tropical Mario Pereyra y su banda.

De manera simultánea a los espectáculos, el predio ferroviario albergará un paseo de artesanos locales y un sector de juegos infantiles recreativos para los niños.

Además, funcionará el servicio de cantina de bebidas a beneficio de la Escuela Número 30 Gruta Nuestra Señora de Lourdes.

El valor de las tarjetas de ingreso anticipadas es de $15.000 para el público mayor de edad y en $10.000 para los menores.