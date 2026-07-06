Trabajadores del teatro coordinan una asamblea informativa para este sábado

La Asociación Amigos de la Biblioteca Teatral Municipal de Paraná llevará a cabo una reunión abierta este sábado 11 de julio, a las 11, en la sala Saltimbanquis, espacio cultural ubicado en calle Feliciano 546 de la capital provincial. El encuentro está dirigido especialmente a teatristas, directores, actores, investigadores y lectores de la comunidad artística local, con el objetivo de tratar la situación institucional, legal y administrativa de esta asociación civil sin fines de lucro y establecer un plan de trabajo conjunto que regularice su funcionamiento para recuperar la plena vigencia de su personería jurídica y optimizar el apoyo que brinda a la biblioteca del municipio.

La necesidad de esta convocatoria surge a partir de revisar las condiciones legales del organismo que fuera creado originariamente para apoyar y contribuir al sostenimiento logístico y presupuestario de la Biblioteca Teatral de la ciudad.

Durante el desarrollo de la jornada matutina, los impulsores de la iniciativa expondrán el estado actual de los balances fiscales y los registros de socios de la entidad, y abrirán un canal de debate para que los trabajadores de las artes escénicas presenten propuestas destinadas a reactivar la estructura administrativa.

Los organizadores informaron que la participación no requiere de una inscripción previa.