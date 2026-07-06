Vacaciones de invierno: Puerto Ciencia ofrece experiencias interactivas y gratuitas para toda la familia

De lunes a viernes de 14 a 17, con entrada libre y gratuita, se puede recorrer la muestra interactiva en el Museo Puerto Ciencia.

Durante las vacaciones de invierno, el Museo Puerto Ciencia, ubicado en Racedo 450, de Paraná, invita a niños, niñas, jóvenes y adultos a disfrutar de una propuesta gratuita que combina ciencia, juego y aprendizaje a través de experiencias interactivas.

Del 6 al 17 de julio de 14 a 17, el espacio ofrecerá un recorrido por una muestra especialmente diseñada para despertar la curiosidad de los visitantes mediante actividades vinculadas a distintas disciplinas científicas. La iniciativa propone descubrir, de manera lúdica y participativa, cómo la física, la química, la biología, la matemática y otras ciencias están presentes en la vida cotidiana.

La propuesta busca acercar el conocimiento científico al público de todas las edades mediante experiencias que invitan a experimentar, observar y comprender diferentes fenómenos de una forma dinámica e interactiva.

El museo se presenta como una alternativa para disfrutar en familia durante el receso invernal, ofreciendo un espacio donde el entretenimiento se combina con la divulgación científica, con entrada libre y gratuita.