El unipersonal "Al borde del andamio" tendrá una función este viernes

La propuesta de Toño López y Belisario Ruiz se desarrollará con modalidad a la gorra.

La Compañía Teastral ofrecerá este viernes 10 de julio a las 21 una nueva función del espectáculo teatral unipersonal "Al borde del andamio, vida y poesía de Amador". La representación escénica se llevará a cabo en La Salita de Perón, un espacio cultural ubicado en calle Presidente Perón 648 de la capital entrerriana, con el objetivo de dar continuidad a la cartelera de producciones locales de la temporada de invierno y brindar al público una propuesta dramática centrada en la identidad trabajadora de la región.

La obra cuenta con la actuación del intérprete Toño López y la dirección general y dramaturgia del realizador Belisario Ruiz. El argumento de la trama sigue la historia de Amador Barría, un albañil y poeta que se encuentra parado frente a la puerta de su propia vivienda debido a que su esposa decidió no permitirle el ingreso tras una serie de deslices y salidas nocturnas, una situación límite que lo impulsa a repasar sus vivencias personales y a reconstruir los recuerdos, los afectos, la soledad y los episodios de locura que definieron su trayectoria.

La modalidad de ingreso establecida para la jornada será bajo el formato de entrada libre y a la gorra.

La trama está orientada fundamentalmente a un público de adolescentes y adultos.

La obra cuenta con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Para reservas, comunicarse al 343 4285365.