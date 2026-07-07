Fernanda Álvarez presenta su nuevo libro en el Mercado Sud

La escritora local Fernanda Álvarez presentará este sábado 11 de julio a las 10:30 su obra literaria titulada Cuidar un tesoro, cartas de un almacén en el Mercado Sud, espacio ubicado en la intersección de las calles Villaguay y Presidente Perón de la ciudad de Paraná. El encuentro se llevará a cabo con la participación de colaboradores directos del proyecto y hacedores culturales de la región. El objetivo de esta actividad es formalizar el lanzamiento de una publicación que indaga en la narrativa testimonial, los vínculos y las reflexiones sobre la preservación de la memoria barrial.

La producción del volumen conllevó un proceso de trabajo interdisciplinar que involucró a un equipo de técnicos, correctores y editores independientes de la capital entrerriana. La labor estética y el diseño del objeto impreso estuvieron a cargo de Macarena de los Santos y Julia Ruiz, quienes se ocuparon de la encuadernación y la diagramación general del material bibliográfico. Por su parte, el profesor e investigador Nicolás Indelangelo redactó el prólogo de la obra, además de brindar el soporte técnico y logístico indispensable para estructurar los capítulos, y las tareas de corrección, revisión de estilo y asesoría literaria general fueron coordinadas por la especialista Gretel Schroeder.

El libro incorpora aportes conceptuales en sus solapas y cubiertas externas elaboradas por Kevin Jones.

En el texto de presentación, la autora de Sirve y embellece (2024) plantea interrogantes sobre cómo se atienden, reparten y cuidan los legados materiales y afectivos en las pequeñas comunidades del presente, definiendo a la práctica del cuidado como una búsqueda colectiva y diaria.

Las reflexiones iniciales de la obra también contaron con el acompañamiento intelectual de la docente y artista visual Raquel Minetti, quien participó en las instancias de intercambio verbal que sirvieron para perfilar los ejes temáticos y la estructura narrativa que los lectores encontrarán en las páginas.

La escritora aseguró este volumen fue posible gracias al beneficio otorgado en el marco del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Municipalidad de Paraná. Este programa estatal promueve el desarrollo de proyectos inéditos para que residentes de la ciudad puedan cubrir los costos de los mismos.

La cita de este sábado prevé una instancia de diálogo abierto con el público, lecturas de fragmentos seleccionados de la obra y una posterior firma de ejemplares por parte de la autora.

La entrada será libre y gratuita.