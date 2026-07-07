La Biblioteca Popular del Paraná abrió la inscripción para su certamen internacional de cuentos

La Biblioteca Popular del Paraná habilitó la recepción de obras para la décimo séptima edición de su Concurso Literario Internacional, la cual permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del lunes 19 de octubre del corriente año. La institución lleva adelante este proyecto de manera ininterrumpida desde el año 2010 con el objetivo de incentivar la escritura y la creatividad literaria en personas de diversas edades, y busca además que los docentes de establecimientos educativos utilicen este certamen como una oportunidad de enseñanza, aprendizaje y experiencia con los estudiantes.

El certamen literario se organiza en tres categorías de acuerdo con las edades de los participantes, calculadas al 30 de junio de 2026. La categoría de preadolescentes reúne a personas de 10 a 13 años que nacieron entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2016; la categoría de adolescentes incorpora a jóvenes de 14 a 17 años con fechas de nacimiento entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012; y la categoría de adultos abarca a escritores a partir de los 18 años que nacieron el 30 de junio de 2008 o antes de esa fecha.

Los relatos deben ser originales, inéditos, individuales y estar escritos en idioma castellano por un autor que se encuentre vivo al momento de la presentación, con la condición de tener un tema libre y no superar el límite máximo de 800 palabras, sin contar el título, ya que el exceso causa la descalificación automática.

Para el formato de los documentos de texto, que pueden subirse en las extensiones de archivo doc, docx, pdf, odt o txt, el reglamento exige tipografía Times New Roman de 12 puntos, un interlineado de 1,5 como mínimo y márgenes mínimos de 3 centímetros en todos los lados. Cada archivo debe llevar como nombre el título de la obra y se debe consignar este mismo título en la primera hoja, con la prohibición total de escribir el nombre del autor, un seudónimo o información personal en el texto para asegurar el anonimato.

Los datos de identidad, como correo electrónico, nombres, apellidos, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, domicilio completo con calle, número, piso, ciudad, provincia y país, y número de teléfono se colocan únicamente en el formulario web con carácter de declaración jurada.

Se designará una comisión lectora de preselección para evaluar la totalidad de las obras y derivar los trabajos elegidos a dos jurados diferentes de tres miembros cada uno, compuestos por personas de reconocidos antecedentes culturales y literarios, cuyo fallo será irrecurrible y se publicará en el sitio web de la biblioteca el viernes 23 de abril de 2027.

Los premios para el primer puesto consisten en un diploma y diez ejemplares del libro físico que se editará; el segundo premio otorga un diploma y cinco ejemplares; el tercer premio comprende un diploma y tres ejemplares; y las menciones de publicación reciben un diploma y un ejemplar. Las escuelas de los alumnos premiados recibirán también un diploma de reconocimiento y un ejemplar del volumen colectivo si el estudiante completó los datos del colegio.

La participación implica la cesión del derecho no exclusivo a favor de la biblioteca para reproducir, traducir, vender y difundir los textos galardonados en todo el mundo bajo el sello Ediciones Biblioteca Popular del Paraná, aunque los autores retienen la facultad de publicarlos de forma posterior por otros medios sin que la entidad deba abonar sumas por derechos de autor.

Esta antología impresa se unirá a los quince libros publicados en las ediciones previas, titulados Cien años de comunidad, Siempre y en todo lugar, Puro Cuento, Ejercicios de Libertad, El Quinto, El Ojo en el Sol, Crujidos, Morir tan luego, Retorno, Ciento once, La mancha amarilla, Adoquines, Sueños en el paraíso, Las palabras que quedaron y El sabor del silencio.

Quedan excluidos del certamen el personal de la institución, quienes integraron la Comisión Directiva desde el 30 de junio de 2022 y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.

El reglamento puede consultarse en este enlace.

Por consultas, escribir al correo electrónico concursoliterario@BibliotecaPopular.org