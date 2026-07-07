La ciudad de La Paz se prepara para festejar sus 191 años

La localidad de La Paz llevará a cabo este domingo 12 de julio a partir de las 13 una jornada de festejos populares con motivo de celebrarse el 191 aniversario de la fundación de la ciudad entrerriana. El evento central tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, un predio que desplegará una cartelera de espectáculos musicales, danzas y ferias de emprendedores. La celebración busca promover la identidad cultural, los sectores productivos de la zona y la oferta turística paceña a través de sus expresiones gastronómicas y artísticas.

El cronograma de actividades diseñado para el escenario principal contempla una grilla musical donde se destaca la participación de las agrupaciones de trayectoria nacional Los Palmae y Amboé, quienes abordarán géneros tropicales y del folclore litoraleño. A estas presentaciones de cierre se sumará el grupo local La Don Cesar, junto con un listado de músicos de la región que alternarán sus intervenciones a lo largo de toda la tarde.

Además, las academias e institutos de danzas folclóricas y ritmos tradicionales de la ciudad dispondrán de bloques dentro de la programación para realizar cuadros coreográficos y dar a conocer la labor de los talleres formativos locales ante el público.

En el aspecto gastronómico, uno de los atractivos de la jornada consistirá en la elaboración a la vista de una tradicional paella de río, un plato característico elaborado con materias primas y especies de la cuenca hídrica local que será coordinado por cocineros de la zona.

Como parte del protocolo de los festejos, las autoridades locales prevén el corte y distribución de una gran torta de cumpleaños destinada a ser compartida entre todos los asistentes al predio al promediar la tarde.

De forma complementaria, el sector periférico del polideportivo albergará patios cerveceros, puestos de comidas rápidas y menús criollos administrados por emprendedores locales.

También se estructurará un paseo de stands comerciales reservado para la feria de artesanos y productores cuentapropistas que expondrán artículos de manufactura propia, tejidos, maderas talladas y conservas artesanales.

La organización del festival también contempló la instalación de un área con juegos infantiles y actividades lúdicas coordinadas para el entretenimiento de los niños.

Se permitirá el ingreso al predio con sillones portátiles y equipos de mate.

La entrada será libre y gratuita.