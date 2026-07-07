La obra "Mujeres en cortos" continúa su gira itinerante por los barrios

Las actrices que integran el Taller de Teatro de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos presentarán de este sábado 11 de julio a las 18 la obra teatral denominada "Mujeres en cortos, nuevas historias" en el salón social de la comisión vecinal 3 de Febrero, establecimiento ubicado en la calle Coronel Caminos 1353 de la ciudad de Paraná. La función, escrita y dirigida por la profesora Marisa Tissera, busca dar continuidad al ciclo de funciones itinerantes por diferentes barrios de la capital entrerriana y localidades vecinas, respondiendo a una solicitud de los representantes vecinales para acercar propuestas de expresión artística autogestionadas y promover espacios de encuentro cultural para los adultos mayores y la comunidad general.

La propuesta escénica se estructura a partir de relatos cortos independientes que abordan diversas problemáticas cotidianas desde una perspectiva generacional. En esta oportunidad, el elenco que subirá al escenario barrial estará constituido por las actrices Liliana Arce, María del Carmen Amoroso, Malena Cudini, Hilda Filibert, Sandra Goncebat, María Enriqueta Giupponi, Doris Massimino, Liliana Neme, Susana Passarino y Lily Zubielqui.

El trabajo interpretativo refleja el proceso de formación anual llevado a cabo en los talleres de la federación de jubilados, donde se promueve el teatro como una herramienta de integración, socialización y desarrollo de capacidades expresivas en la etapa de la pasividad laboral.

El recorrido territorial de esta producción desarrolló una primera etapa de funciones en distintas barriadas y centros comunitarios durante el transcurso de la temporada pasada.

El ingreso será libre y a la gorra.