Más de ochenta parejas de baile recrearán el Pericón Nacional

El Taller de Danzas Folklóricas Argentinas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, bajo la dirección artística del profesor Juan Carlos "Tati" Colombo, llevará a cabo este jueves 9 de julio a partir de las 15 una nueva edición del Gran Pericón Nacional. El encuentro coreográfico se desarrollará al aire libre en la Plaza de las Naciones, espacio ubicado sobre la costanera baja de la ciudad de Paraná, con el objetivo de celebrar un nuevo aniversario de la declaración de la Independencia nacional, promover la participación y las expresiones tradicionales y, y dar a conocer el trabajo que se realizan en las distintas propuestas culturales universitarias a lo largo de la temporada académica.

Para esta presentación, la propuesta artística reunirá en la explanada de la plaza a más de ochenta parejas de baile de manera simultánea, sumando al despliegue de los alumnos del área de folclore a los integrantes estables del Taller de Tango de la institución y a diversas parejas independientes de la región que ensayaron las coreografías especiales para incorporarse a las hileras de la danza típica nacional.

El Taller de Danzas Folklóricas Argentinas de la universidad desarrolla sus clases semanales y ensayos regulares todos los días martes a las 20:30 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. La convocatoria para sumarse a este espacio de formación artística se mantiene abierta y disponible de forma gratuita durante todo el transcurso del año lectivo, y no es requisito contar con conocimientos ni experiencia previa.

La actividad será libre y gratuita.