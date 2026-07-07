Últimos días para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

La convocatoria del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro cierra este viernes 10 de julio y está dirigida a elencos y grupos de la provincia. Se podrán presentar obras teatrales y todo tipo de propuestas de artes escénicas que ya hayan sido estrenadas y no hayan participado de las ediciones anteriores del Encuentro. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en Galarza y Gualeguay.

Las propuestas deben estar pensadas para ser desarrolladas en una única función, en una sola jornada, y deben tener una duración que no exceda los noventa minutos (90´) y un mínimo de presentación de cuarenta minutos (40´).

Se seleccionarán 12 obras y/o propuestas de toda la provincia, bajo los siguientes criterios:

-Como máximo tres (3) deberán pertenecer a las ciudades sedes.

-Como mínimo dos (2) deberán ser espectáculos dirigidos al público infantil.

-Se elegirá, al menos, una (1) obra por cada una de las Regiones que conforman el Contier, siendo las 5 (cinco) regiones: Región I Departamentos de Nogoyá, Rosario del Tala, Uruguay y Victoria. Región II Departamentos de Colón, San Salvador y Villaguay. Región III Departamentos de La Paz, Diamante y Paraná. Región IV Departamentos de Concordia, Federación y Federal y Feliciano. Región V Departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

-El resto de las plazas serán escogidas por el Jurado sin tener en cuenta criterios de territorialidad.

Los elencos y/o grupos de teatro, por la obra seleccionada para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, percibirán un estímulo económico de $ 750.000 por la actuación y/o presentación que realicen. El pago se realizará por las vías administrativas correspondientes.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.

Las bases completas pueden consultarse en este enlace.

Mail de consultas: encuentrodeteatroentrerios@gmail.com

El anuncio de obras seleccionadas se hará el 4 de agosto. El jurado estará integrado por tres reconocidos integrantes del quehacer escénico de la Región.

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de ciclos y encuentros que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con un criterio federal.