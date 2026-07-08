Casa Madre organiza un taller infantil de pintura y collage

La psicóloga y artista visual María Alicia Flores coordinará este viernes 10 de julio un taller de pintura y collage orientado a niños a partir de los 7 años de edad en una actividad programada en el establecimiento Casa Madre, ubicado en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná. La propuesta se desarrollará en dos turnos, el primero de 16 a 17 y el segundo de 17:30 a 18:30. Esta iniciativa forma parte de una agenda especial diagramada durante las vacaciones de invierno con el objetivo de ofrecer a las infancias un espacio de socialización y recreación.

Desde la organización del espacio detallaron que durante las jornadas de una hora de duración se dispondrán mesas de trabajo con diferentes soportes físicos, papeles y elementos plásticos para que los menores experimenten con técnicas mixtas. Asimismo, para facilitar la logística familiar, los responsables del lugar mantendrán abierta la cafetería interna del predio de calle La Paz para permitir que los adultos acompañantes que lo deseen puedan permanecer en el espacio a la espera de que concluya cada turno.

Debido a las características de la actividad, los cupos son limitados, por lo que la inscripción debe realizarse al 343 4285966.

El taller tiene un valor de $10.000, monto que cubre los costos de los elementos de trabajo.