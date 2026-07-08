Con 18 años de recorrido, Canticuénticos vuelve a Paraná con un concierto para las infancias

El grupo santafesino Canticuénticos regresará a la capital entrerriana el próximo jueves 16 de julio para presentar un espectáculo destinado a las infancias y las familias. La presentación tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en San Martín 15, con apertura de puertas prevista para las 15:30 y comienzo del show a las 16. La propuesta incluirá un recorrido por las canciones más celebradas de sus seis discos editados hasta el momento, además de algunas novedades del material que actualmente se encuentra en producción. La visita se da en el marco de las vacaciones de invierno y forma parte de una nueva gira del grupo, que este año también los llevó a escenarios de distintos países de Latinoamérica.

En una entrevista que brindó a A Quien Corresponda (Radio Plaza), Daniel Bianchi, integrante del grupo, aseguró que están "muy contentos con esta nueva incursión por tierras paranaenses". Canticuénticos nació hace 18 años en la provincia de Santa Fe y desde entonces fue avanzando en una propuesta musical basada en composiciones totalmente propias, atravesadas por ritmos folclóricos argentinos y latinoamericanos.

La presentación en Paraná funcionará como una especie de viaje por la historia del grupo. "Vamos a estar tocando canciones de todos nuestros discos, que ya son seis, ya estamos ahí inaugurando el séptimo de a poquito, así que vamos a hacer como un raconte de todas esas canciones", explicó Bianchi. El repertorio incluirá aquellos temas que acompañaron el crecimiento de varias generaciones y que se convirtieron en clásicos dentro del universo de la música infantil argentina.

La trayectoria de casi dos décadas genera una situación particular, ya que hoy conviven en los recitales quienes descubrieron las canciones siendo niños y quienes llegan por primera vez acompañados por padres, madres o abuelos. "Sabemos que hay gente que ya ha ido de adultos, que van y que han escuchado a Canticuénticos y que hay incluso gente que lleva a sus hijos", señaló el músico.

"Nosotros pensamos en los shows dedicados no solo a los niños, sino a la familia entera y tratamos de que la música sea como un nexo entre las distintas generaciones, que tanto un padre como un abuelo, un tío o cualquier adulto pueda compartir un momento lindo, divertido a través de la música con un niño", explicó Bianchi.

Las canciones de Canticuénticos atraviesan el mundo que rodea a las infancias, por eso creen que hay muchas formas de abordar la sensibilidad de los niños y de que las canciones hagan eco ahí. Algunas composiciones invitan a bailar, otras a jugar y otras abren espacios para el diálogo, el pensamiento y la emoción. En ese sentido, Bianchi destacó que muchas veces las canciones funcionan también como herramientas para acompañar preguntas que los adultos no siempre saben cómo responder. "Creemos que todas esas temáticas pueden caber dentro de una canción y ese es un poco el desafío", agregó.

El origen del proyecto se remonta a las composiciones que comenzaron a desarrollar Ruth Hillar y Daniela Ranallo, dos de las principales autoras del grupo. "Ellas empezaron a componer sobre ritmos latinoamericanos o ritmos folclóricos argentinos con temáticas para niños, hicieron un paquetito de canciones que empezaron a grabar y todavía el grupo no existía como tal", recordó Bianchi. Fue recién después de la grabación del primer disco cuando surgió la necesidad de llevar esas canciones al escenario y conformar la banda.

Desde entonces el sexteto mantuvo una actividad ininterrumpida que hoy se traduce en seis discos editados, millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en distintos países de la región.

Durante 2026 el grupo trabaja de manera simultánea en dos nuevos proyectos discográficos. Uno con canciones inéditas y otro con artistas invitados provenientes del ámbito de la música para adultos. "Estamos haciendo un disco con todos los músicos que nosotros admiramos y reconocemos mucho, que se fueron contagiando y aceptaron la invitación a tocar con nosotros", adelantó.

Aunque todavía no confirmaron si alguna de esas nuevas canciones sonará en Paraná, Bianchi aseguró que el público encontrará aquellas composiciones que se volvieron imprescindibles en cada presentación. "Si no tocamos El monstruo de la laguna, El mamboretá o Quiero para mí, la gente no nos deja bajar", comentó con gracia durante la entrevista. Tampoco faltará la Cumbia del monstruo ni otras canciones que forman parte del repertorio más pedido por el público.

El crecimiento del grupo superó ampliamente las expectativas iniciales de sus integrantes. "No imaginábamos que podía pasar esto", reconoció Bianchi al ser consultado sobre el alcance internacional del proyecto. "Comenzamos humildemente un camino que sí te puedo asegurar que es de un trabajo sostenido, muy firme y muy serio, muy comprometido porque nos fuimos dando cuenta de que las canciones empezaban a ocupar lugares importantes en la vida de muchos niños y eso nos alentó a seguir adelante".

Ese recorrido los llevó este año a escenarios de México, Colombia y Chile, mientras preparan nuevas presentaciones en Uruguay para los próximos meses. "Sabemos que las canciones viajan y vuelan y llegan, y muchos chicos de esos lugares también las están haciendo carne", señaló el músico.

La transformación de las infancias y de las formas de vincularse con la cultura es otro de los desafíos que atraviesa hoy al proyecto. Las pantallas, las redes sociales y el crecimiento del universo audiovisual modificaron las maneras de escuchar y consumir música, y Canticuénticos debió adaptarse a esos cambios. "Creemos que en veinte años hubo cambios muy importantes y esos cambios también nos van dictando lugares por los que hay que transitar", afirmó Bianchi.

La relación cotidiana con las infancias también funciona como una especie de laboratorio creativo para el grupo. Muchos de sus integrantes son padres y madres y observan de cerca las preguntas, inquietudes y formas de relacionarse con el mundo de los chicos actuales. Incluso algunas de las voces infantiles que aparecen en sus canciones pertenecen a sus propios hijos.

Con ese vínculo construido durante 18 años, Canticuénticos volverá a encontrarse con el público entrerriano en una función pensada para cantar, bailar, jugar y compartir. "Ahí vamos a estar, así que ahí vamos a esperar al público para pasar una tarde linda, disfrutar de la música, encontrarnos y saludarnos. Están todos invitados, ya sean niños, adultos o familias", concluyó Daniel Bianchi.

Las entradas están disponibles en Platea Vip.