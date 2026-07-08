Convocatoria abierta para el LXIII Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

La inscripción estará habilitada hasta el lunes 10 de agosto.

El Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez" convoca a la comunidad entrerriana de artistas visuales a participar de una nueva edición del salón más prestigioso de la Provincia. La presentación de postulaciones se podrá realizar hasta el lunes 10 de agosto a las 23:59.

El certamen anual, cuya primera convocatoria se llevó a cabo en 1930, constituye una de las herramientas de políticas culturales públicas más significativas y permanentes con las que el Gobierno de Entre Ríos busca premiar, reconocer y estimular la producción de las y los artistas visuales de la provincia.

Para este año, en el que el Museo celebra su centenario, el gobierno provincial ha dispuesto un monto de $1.300.000 para los primeros premios y de $950.000 para los segundos premios. Las piezas premiadas ingresarán al rico patrimonio artístico de la provincia de Entre Ríos que el Museo Provincial de Bellas Artes conserva y comparte con la comunidad de manera permanente.

Inscripciones

Se dispone la postulación de una (1) obra por cada disciplina, pudiendo las y los artistas presentarse en todas las disciplinas. Las inscripciones se realizan completando un formulario on line por cada disciplina a fin de facilitar la amplia participación desde todo el territorio provincial.

Se podrán postular trabajos en: Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura respetando las especificaciones que dispone el reglamento vigente.

Los interesados en participar del Salón deberán completar un formulario en su correspondiente disciplina:

Arte Textil: formulario.

Cerámica: formulario.

Dibujo: formulario.

Escultura: formulario.

Grabado: formulario.

Pintura: formulario.

Se recibirán consultas sobre el Salón únicamente por mail a salonartesvisualeser@gmail.com