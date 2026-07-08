El Archivo de Entre Ríos amplía horarios para la muestra de los mundiales

Las autoridades del Archivo General de Entre Ríos dispusieron la extensión y ampliación horaria de la muestra titulada "La historia también juega: los mundiales en el Archivo de Entre Ríos", una propuesta que permanecerá abierta durante todo el mes de julio en la sede de Alameda de la Federación 222 de la ciudad de Paraná.

Las visitas del público general se podrán realizar de lunes a viernes en el horario matutino de 7:30 a 12:30, y por la tarde los días martes y jueves desde las 8 hasta las 16.

Esta medida se da con el objetivo de celebrar el avance de la selección argentina de fútbol a la instancia de cuartos de final del Mundial 2026 y para permitir que un mayor número de ciudadanos acceda a un recorrido documental que recupera el impacto de la máxima competencia futbolística en la capital entrerriana desde el año 1930 hasta la actualidad.

La exhibición se compone de una selección de piezas que reflejan cómo se vivieron los torneos internacionales en el territorio entrerriano, sobre todo en los momentos en los que el seleccionado nacional se consagró campeón (años 1978, 1986 y 2022).

El público podrá encontrarse con noticias impresas, afiches promocionales de época, portadas de diarios y revistas de interés general, documentos de las distintas décadas y registros fotográficos que capturaron los festejos en las calles de la ciudad de Paraná.

La entrada es libre y gratuita.