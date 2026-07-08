"Fuerza Atómica" regresa a Puerto Ciencia con nuevas funciones para las vacaciones de invierno

"Fuerza Atómica", de jueves a domingo a las 17, en el Museo Puerto Ciencia.

Tras un estreno a sala llena, el espectáculo "Fuerza Atómica, la lucha libre del conocimiento científico" volverá a presentarse durante las vacaciones de invierno en el Museo Interactivo Puerto Ciencia. Las funciones se realizarán del jueves 9 al domingo 12 de julio, siempre a las 17, en la sede ubicada en Boulevard Racedo 450, en el marco de los 30 años del museo y de los 10 años del Festival de Teatro y Ciencia.

La propuesta combina humor, teatro y divulgación científica en un formato original que transforma a grandes figuras de la historia de la ciencia en luchadores de un ring. Entre los personajes que subirán al escenario estarán Marie Curie, Irène Curie, Albert Einstein, Doctor Cuántico, Mister Infinito, Radiación Letal y Lucy Cavernícola, mientras que Hipatia y Aristóteles asumirán el rol de relatores de cada combate.

El espectáculo busca acercar conceptos científicos a niños, niñas y familias a través de una puesta dinámica e interactiva, donde el entretenimiento se convierte en una puerta de entrada al conocimiento.

Además de las funciones teatrales, el museo abrirá diariamente su muestra interactiva entre las 14 y las 17, con propuestas para aprender y jugar de manera gratuita. Luego, a las 17, comenzará el espectáculo principal.

Debido a que la capacidad de la sala es limitada, desde la organización recomiendan reservar las entradas con anticipación comunicándose al 0343 154657010.