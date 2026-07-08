Habrá un festival por los 10 años del Museo Casa de Gobierno

El festival "10 años de historia, identidad y ciudadanía" se llevará a cabo el miércoles 8 de julio, de 12 a 18, en el Museo Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.

El museo abrirá sus puertas al público a las 11. A las 12:30 se realizará el acto conmemorativo, que incluirá una introducción sobre la historia del museo y el rol que cumple actualmente en la comunidad, palabras de autoridades provinciales, el descubrimiento de una placa alusiva y un recorrido por las salas del museo.

La programación artística reunirá expresiones culturales de distintos puntos de la provincia. Participarán la Banda Municipal de Música de Cerrito; Blas Juan Zapata, un cuadro de danza de Villa Urquiza, Juan Tommasi, representando a las colectividades; un unipersonal teatral proveniente de Caseros; un cuadro de tanguito montielero de Rosario del Tala; la cantante Camila Zapata de Paraná; un cuadro de danza de San Benito; Faustino Figueroa, de Victoria; un cuadro de danza de Viale; y el cierre musical estará a cargo de Hugo Spiazzi junto a músicos de Urdinarrain.

Durante toda la jornada también habrá un patio gastronómico con propuestas de colectividades y cocineros entrerrianos, stands informativos y turísticos, una feria de emprendedores y artesanos de Manos Entrerrianas, además de sorteos para el público.

Durante la presentación oficial del evento que se produjo este martes, la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez, destacó: "Celebramos los diez años de un museo que nació con el propósito de poner en valor el patrimonio y la identidad entrerriana. A lo largo de este tiempo el equipo del museo ha construido un espacio que invita a conocer la riqueza cultural de Entre Ríos a través de diversas propuestas y exposiciones".

Por su parte, la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri, expresó: "Estamos muy agradecidos por ser parte de esta celebración. En esta edición participarán 25 emprendedores de Manos Entrerrianas, provenientes de distintos puntos de la provincia. Es una oportunidad para visibilizar su trabajo, promover la producción local y acercar sus productos al público".

A su turno, la coordinadora del Museo Casa de Gobierno, Estela Richard, señaló: "A través del Consejo Provincial de Cultura convocamos a municipios y comunas que ya presentaron sus fiestas populares para que también sean parte de esta celebración. En esta edición participarán 15 localidades y, además, presentaremos la Ludoteca del Museo Casa de Gobierno, un espacio pensado para acercar la historia y el patrimonio entrerriano a las infancias de manera lúdica e interactiva".