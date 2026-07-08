La joven violinista Luján García Miño se presentará en la Casa de Entre Ríos

Con apenas 9 años, la violinista Luján García Miño, oriunda de Paraná, ofrecerá un concierto de música clásica el próximo martes 14 de julio, a las 14hs, en la Casa de Entre Ríos, como parte de la programación cultural que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires para promover el talento artístico de la provincia.

Formada en la Escuela Suzuki del Paraná e integrante de la Orquesta de Niños Suzuki, Luján desarrolla una sólida formación musical basada en un reconocido método de enseñanza que promueve el aprendizaje desde la infancia. Su trayectoria incluye presentaciones en conciertos organizados por la institución y actuaciones como solista, reflejando un sostenido crecimiento artístico.

Durante el concierto interpretará un repertorio integrado por obras de Johann Sebastian Bach y otras piezas del método Suzuki, en una propuesta abierta a todo público que busca acercar la música clásica a la comunidad y compartir el talento de una joven artista entrerriana.

La jornada incluirá además un homenaje a Héctor Confesor «Cacho» Miño, destacado músico, cantor y difusor de la cultura entrerriana, al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento. El tributo contará con la participación de Pedro Miño, hijo del artista, quien compartirá parte del legado musical de una de las figuras más representativas de la cultura popular del norte entrerriano.