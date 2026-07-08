"Madre Cantora", el homenaje coreográfico a Mercedes Sosa, vuelve a presentarse en Paraná tras diez años

Después de diez años, la obra coreográfica "Madre Cantora" volverá a los escenarios de Paraná con una función especial dedicada a homenajear a Mercedes Sosa, una de las figuras más representativas de la música popular latinoamericana. La presentación será este jueves 9 de julio, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero.

Dirigida por Verónica de Mondesert, la propuesta tuvo sus primeras funciones en 2014 y 2015 y regresa con una renovada puesta en escena que reúne a más de 80 artistas locales. A través de distintos lenguajes de la danza, el espectáculo propone un recorrido por la obra y el legado de la cantante tucumana, cuya voz se convirtió en un emblema de la identidad cultural, la memoria y el compromiso social.

El elenco está integrado por bailarinas y bailarines de diversas compañías y agrupaciones de Paraná. Participarán el Ballet Folklórico El Bastión, la Compañía de Danza Quimera, el Elenco Estable de la Escuela Municipal de Danza, Expresarte Compañía de Danza Contemporánea, Latir Entrerriano, Las Comadres y Panambi. También formarán parte de la puesta María Elena Vásquez, Roma Meinyer, Verónica de Mondesert, Victoria Roldán, Andrés Vega y Exequiel Wild.

La obra busca recuperar el universo artístico de Mercedes Sosa mediante una propuesta escénica que combina diferentes estilos y expresiones de la danza, poniendo en valor la vigencia de un repertorio que marcó a generaciones y continúa siendo una referencia para la cultura latinoamericana.

La función también se inscribe en las actividades organizadas por el colectivo Cultura por la Memoria, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Argentina, una iniciativa que reivindica el legado artístico y el compromiso con los derechos humanos que caracterizaron a la intérprete.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse a través de la plataforma QR Ticket. También se encuentran disponibles en la boletería del Teatro 3 de Febrero.