Obras de teatro, circo y música integran la programación del festival infantil de invierno

El tradicional Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) lleva adelante su vigesimoséptima edición durante el receso invernal, ofreciendo una grilla de producciones que abarca disciplinas como el teatro, el circo, la música y la narración oral orientadas al público infantil y sus familias. El encuentro artístico se desarrollará en dos etapas, programadas hasta el sábado 11 y del martes 14 al sábado 18 de julio, teniendo como sede principal al Teatro 3 de Febrero para sus funciones diarias.

Las actividades se concretará este miércoles 8 de julio a partir de las 15:30 con la realización de la clásica murga callejera que abre el festival de invierno.

Los organizadores convocaron al público concentrarse en la intersección peatonal de las calles San Martín y Urquiza, invitando a los niños y adultos a asistir disfrazados y con instrumentos musicales de percusión o tambores.

El desfile festivo servirá de antesala a las funciones de sala y contará con el acompañamiento de las Bastoneras del Paraná.

La producción obsequiará pases especiales y gratuitos para los espectáculos programados a las primeras diez infancias que arriben al punto de encuentro.

Tras el desfile, las funciones en el interior de la sala de calle 25 de Mayo retomarán su horario habitual de las 16. Para la primera semana de programación, el cronograma de espectáculos continuará este mismo miércoles con la obra "La Runfla de los Macanos", a cargo del grupo Los Macanos Borondongos.

El jueves 9 de julio será el turno de la puesta en escena "Mequetrefes rondando", presentada por los integrantes del Colectivo Artístico Saltimbanquis, mientras que el viernes 10 llegará al escenario el infantil "Cuentos del fondo del mar", del grupo Patatas Patas.

La primera tanda de espectáculos invernales concluirá el sábado 11 de julio con la presentación de la obra "Grandes artistas en pequeños actos", coordinada por la Compañía Acrobática Artes Circenses.

La segunda fase del festival se reanudará la semana siguiente con propuestas renovadas. El martes 14 de julio subirá a escena el espectáculo "Volá, un cuento en el viento", seguido el miércoles 15 por la obra "Los Vermichellis, delivery de cuentos". La agenda proseguirá el jueves 16 con la pieza dramática "Aladdín y la genia de la lámpara", dando paso el viernes 17 a la función del infantil "Imagina Rubí". El cierre definitivo de la vigesimoséptima edición se programó para el sábado 18 de julio a las 16 con el espectáculo "MochyLota, para una travesía grandota".

Las entradas generales tienen un valor de $8.000 por persona.