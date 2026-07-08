Se conocieron las obras seleccionadas de los Premios Municipales de Arte 2026

La convocatoria buscó reconocer la producción artística local.

Los artistas seleccionados deberán presentar sus trabajos del martes 14 al viernes 17 de julio, de 8 a 12 y de 14 a 17, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226).

Esta instancia forma parte del proceso de evaluación de los Premios Municipales de Arte, una política pública destinada a promover, reconocer y fortalecer la producción artística local en sus distintas disciplinas.

Obras seleccionadas

Artes Visuales - Arte Textil

Autorretrato. De la serie Amarres, de Noelia Regina Coppola.

Botones en mi barrio, de Milagros Rodríguez Ballejo.

Búsqueda, de Cynthia Stella Baltar.

De lo mínimo a la presencia expansiva, de Patricia Silvina Abrego.

Flores, de Ana María Lorenzzatto.

Fragmentos de una infancia, de Juliana Roa.

Hostil, de Lu Scutella.

Materia en juego, de Annelise Toloy.

Monte adentro, de Fer Alberto.

My colche, de Brisa García Belz.

Retazos de una vida, entre hilos y recuerdos, de Graciela Isabel Farías.

Sanación, de Marina Selci.

Soy. Fui. Seré., de Luciana Godoy.

Territorio tejido, de Lorena Schmit.

Translúcido, de una vez por todas, de Cecilia Ruiz.

Último viaje II, de Mariela Isabel Herrera.

Artes Visuales - Cerámica

Ecos de lo vivo, de Josefina Olivia Sinópoli Azcoaga Brunner.

El Hormiguero, de Germán Biaggini.

Entre azules y memorias, de Valeria Brunner.

Familia de hipopótamos, de Pedro Héctor Mario Varela.

Lo que me habita, de Andrés Ascúa.

Memoria Iluminada, de Clorinda Mateos.

Mi mamá los sirve en la fuente apilados, de Brisa García Belz.

Morfogénesis, de Nicol Fontana.

Núcleo. De la serie Topografías íntimas, de Mariangel Magnin.

Río, de Sol Concettoni.

Siluetas de fuego, de Sonia Soledad Heit.

Tesoros de agua dulce, de Patricia Silvina Abrego.

Poema Ilustrado

31 horas Una, de Andrés Ascúa y Zulma Selsa Troncozo.

Acedia, de Francisco Ramón Chaves y Diego Williams Alfonso.

Almácigo, de Priscila Bruschi y Soledad Sauthier.

Con el paso del tiempo..., de Diego Roberto Arellano y Diana Patricia Butvilosky.

El agua, de Oscar Eduardo Riani y Verónica Pereyra.

El Conjuro, de Camila Chaves y María Scacchi.

El Juego, de Miguel Ángel Demartin y Luciana Nader.

Embalaje, de Coty Carbone y Pájaro Carreira.

Estampa del verano, de Nerea Villagra González y Juan Ignacio Copello.

Guardianes del humedal, de Alejandra Peñalba y Gustavo Peñaba.

La cosa de adentro, de Natalia Garay Elizalde y Thiago Schönfeld.

La Esperanza, de María Soledad Escoubué y Evangelina Cabrera.

La memoria del río, de Ana María Garello y Cynthia Rodríguez.

La Solapa, de Ana Cornejo y Agustina Piacenza.

Marrón en tu corazón, de Simón Dante Lorenzón y Tobías Daniel Lorenzón.

Memorias de boliche, de Santiago Morahan y Clarisa Benetti.

No tiene precio, de Esther Melina Portillo y Mirta Gabriela Bulos.

Per, de Federico Main y Sara Van Dembroucke.

Te guardo estas nubes para cuando decidas volver, de Matías Aranda y Soledad Dagrava.

Veo veo, de Esteban Tortul y Juliana Roa.

Recepción de obras

Las obras seleccionadas deberán entregarse del martes 14 al viernes 17 de julio, de 8 a 12 y de 14 a 17, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226).

Para consultas, las personas interesadas podrán comunicarse a través de los correos electrónicos salonartesvisuales@parana.gob.ar o salonpoemailustrado@parana.gob.ar.