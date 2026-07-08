Una convocatoria busca a bandas de la región para un concierto en homenaje al Indio Solari

La Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Gobierno de Entre Ríos abrieron una convocatoria dirigida a bandas de música de la región para participar de un concierto homenaje a Carlos Alberto "El Indio" Solari. Las agrupaciones musicales interesadas en formar parte del evento tienen plazo hasta el viernes 31 de julio para postular sus propuestas. La iniciativa se desarrollará en el Domo 360 grados del Mirador TEC de la capital entrerriana, con el objetivo de rendir tributo a la obra del músico paranaense en su ciudad natal, fusionar las expresiones artísticas locales con nuevas herramientas tecnológicas de vanguardia y dar continuidad a la agenda anual del ciclo denominado "Arte en Conexión".

Esta convocatoria adquiere un carácter particular de reconocimiento histórico debido al reciente fallecimiento del artista el pasado 5 de junio a los 77 años de edad, recordando que El Indio nació en la ciudad de Paraná en el año 1949, donde transcurrió sus primeros años de vida y donde recientemente fue declarado Ciudadano Ilustre por las autoridades locales.

El concierto busca reunir repertorios e interpretaciones que dialoguen con el espíritu creativo y contracultural que caracterizó al músico durante su etapa como líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, en años posteriores, al frente de la agrupación Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El escenario seleccionado para el espectáculo permitirá que las bandas seleccionadas complementen sus ejecuciones musicales con recursos tecnológicos avanzados orientados a la generación de una experiencia sensorial e inmersiva. La infraestructura cuenta con un equipamiento especializado que incluye sistemas de proyección en tres dimensiones, herramientas para el desarrollo de mapping interactivo y un esquema que potencia el sonido.

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